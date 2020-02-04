Отец, оставивший сыновей в аэропорту Шереметьево: Я нашел работу в Москве и мальчиков своих заберу!

Приключения пятилетнего Вани и семилетнего Влада, мальчишек, которых в аэропорту Шереметьево бросил родной отец, казалось бы, закончились хэппи эндом, и теперь они заживут спокойно в доме бабушки и дедушки в Хабаровском крае. Напомним, родная мама мальчишек второй раз вышла замуж и сейчас беременна. Женщина сразу заявила права на детей, но попала в больницу. В итоге их временно отдали родителям женщины. Мальчишки рады и довольны, а вот их отец - нет.

Виктор Гаврилов, против которого возбуждено уголовное дело по статье «оставление детей в опасности», уверяет, что он ни в чем не виноват и лишь жертва обстоятельств.

- Я не бросал своих сыновей, а оставил их в самом безопасном месте - в аэропорту. В Москву я прилетел на работу, но человек, с которым были договоренности, нас не встретил. Он просто выключил телефон, и я не знал, что делать в этой ситуации. Растерялся, конечно. В кармане у меня были 22 тысячи рублей, и я понимал, что без работы на эти деньги в Москве мы не проживем. Тогда я и написал записку. Я в тот же день улетел в Ростов, а оттуда уехал в Батайск, где у меня была работа. А когда эта шумиха поднялась, я сам в полицию пришел, - рассказал Виктор Гаврилов в студии программы «Пусть говорят».

Мужчина признался, что он сам сирота и вырос в интернате. После развода с женой тянул мальчишек один. С его слов, бабушка и дедушка внуками не интересовались.

- Это сейчас они взяли детей, потому что на них там опека давит. Но теща - больной человек, она горстями таблетки пьет. А ее муж алкоголик, как он может с детьми жить, - возмущался Виктор.

Гаврилов вместе со своим адвокатом уже обратился в органы опеки. Он требует вернуть ему сыновей.

- Я нашел работу в Москве. Какую, говорить не буду. Но зарплата достойная - 50 тысяч рублей в месяц, - похвастался Виктор.

Но на аренду самой скромной однушки уйдет как минимум половина его заработка. И все же возвращаться на родину Гаврилов не планирует.

Продолжаем следить за этой историей.

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