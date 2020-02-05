Газпромбанк запустил онлайн-автокредиты без необходимости делать КАСКО

Как отмечается в релизе, главное преимущество автокредитования от Газпромбанка – возможность пройти всю процедуру оформления кредита полностью онлайн, без необходимости посещения офисов банка. Клиент оставляет заявку на сайте, направляет скан паспорта и в случае одобрения получает деньги. Позднее он может решить, хочет ли потратить их на автомобиль и предоставить его в залог – такая схема на рынке появляется впервые, заявляет банк.

Минимальная ставка 6,9% годовых действует при предоставлении в залог нового автомобиля. При предоставлении в залог подержанного автомобиля ставка составит 7,9%, а при непредоставлении — 9,9%, уточняется в пресс-релизе.

«В автокредитовании от Газпромбанка ставка не зависит от наличия КАСКО, поэтому оформлять этот страховой полис необязательно. При желании его можно приобрести дистанционно у партнера банка», – говорится также в сообщении банка.

Кроме того, интересной особенностью новой услуги Газпромбанк является возможность купить автомобиль не только у официального дилера, но и у частного продавца.

Как заявил первый вице-президент и член правления Газпромбанка Алексей Попович, банк, разрабатывая новые продукты, делает упор на сервисы дистанционного обслуживания, ведь с каждым годом они «приобретают для клиентов все большую значимость».

«Учитывая эту тенденцию, Газпромбанк предоставил клиентам возможность взять автокредит онлайн. Уверен, что этот продукт будет востребован у покупателей, которые стремятся решить банковские вопросы, не тратя время на посещение офиса», — сказал Попович.

Автокредиты запустились 3 января в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Позднее они будут масштабированы на всю страну, отмечает Газпромбанк в релизе.