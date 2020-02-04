2020-02-04T19:45:46+03:00
Спорт

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Антхольце 2020: Гонки покажет Первый канал

В телеэфире болельщики смогут увидеть 6 гонок из 12. Публикуем расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Антхольце 2020
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования будет показывать Первый канал. В телеэфире болельщики смогут увидеть 6 гонок из 12. Полностью ЧМ будет транслироваться на сайте Первого канала.

Состав команды определен на 90 процентов. Старшие тренеры мужской сборной Сергей Белозеров и женской Виталий Норицын объявили, что в итальянском Антхольце выступят по семь спортсменов. Шесть из них это те, кто бежали на этапе Кубка мира в Поклюке. Седьмой участник будет определен по итогам национального отбора и результатлв на Кубке IBU.

Вот кто уже попал в сборную:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Полное расписание гонок

13 февраля.16:45. MIX смешанная эстафета

14 февраля.16:45. Женщины, 7.5 км, спринт

15 февраля.16:45. Мужчины, 10 км, спринт

16 февраля. 15:00. Женщины, 10 км, гонка преследования.

,……………….17:15. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования

18 февраля.16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля.17:15. MIX, смешанная эстафета (супермикст)

22 февраля. 13:45. Женщины, 4х6 км, эстафета

………………..16:45. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

23 февраля.14:30. Женщины, 12.5 км, масс-cтарт

………………..17:00. Мужчины, 15 км, масс-cтарт

Эфирные трансляции на неделе 10-16 февраля:

15 февраля в 16:35 - мужчины, спринт, 10 км.

16 февраля в 17:05 - мужчины, гонка преследования, 12,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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