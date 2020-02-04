Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Антхольце 2020: Гонки покажет Первый канал
12 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования будет показывать Первый канал. В телеэфире болельщики смогут увидеть 6 гонок из 12. Полностью ЧМ будет транслироваться на сайте Первого канала.
Состав команды определен на 90 процентов. Старшие тренеры мужской сборной Сергей Белозеров и женской Виталий Норицын объявили, что в итальянском Антхольце выступят по семь спортсменов. Шесть из них это те, кто бежали на этапе Кубка мира в Поклюке. Седьмой участник будет определен по итогам национального отбора и результатлв на Кубке IBU.
Вот кто уже попал в сборную:
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.
Полное расписание гонок
13 февраля.16:45. MIX смешанная эстафета
14 февраля.16:45. Женщины, 7.5 км, спринт
15 февраля.16:45. Мужчины, 10 км, спринт
16 февраля. 15:00. Женщины, 10 км, гонка преследования.
,……………….17:15. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18 февраля.16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19 февраля. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20 февраля.17:15. MIX, смешанная эстафета (супермикст)
22 февраля. 13:45. Женщины, 4х6 км, эстафета
………………..16:45. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета
23 февраля.14:30. Женщины, 12.5 км, масс-cтарт
………………..17:00. Мужчины, 15 км, масс-cтарт
Эфирные трансляции на неделе 10-16 февраля:
15 февраля в 16:35 - мужчины, спринт, 10 км.
16 февраля в 17:05 - мужчины, гонка преследования, 12,5 км.
ИСТОЧНИК KP.RU