Анекдоты: Коктейль «Ленивая Мэри»: просто закуси водку помидором
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«Продам свадебное платье.
Счастливое!
Пять раз выходила в нем замуж и всегда удачно!»
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Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. Долго-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.
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Фото семьи в автомобиле, подпись к фото: «Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!»
- Запятую пропустила после «пока».
- Нет.
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«Весь в меня» - это когда ваш ребенок учится на одни пятерки.
«Весь в отца» - это когда от него забеременела одноклассница.
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На аукционе продают попугая. Начинаются торги, постепенно цена попугая поднимается настолько, что, кроме одного миллионера, никто не продолжает торги. Он, отдавая деньги за попугая, спрашивает:
- Скажите, я за него такую огромную сумму плачу, он хоть говорить-то умеет ?
Продавец:
- А с кем вы час торговались?!
***
Набрал номер и слушаю: «Оставайтесь на линии, оператор ответит вам, как только освободится». Судя по тому, сколько я уже жду, у оператора серьезная статья, и вряд ли ему светит УДО или амнистия.
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- Истина в вине.
- В чьей?
- Ты с юридического?
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Клуб интеллектуальных игр для пессимистов - «Ничто. Нигде. Никогда».
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В интеллигентном обществе вопрос «Ты когда успел нахомячить себе такое брюхо?» заменяют на «В каком возрасте вы перестали завязывать шнурки на ботинках?».
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- Вы первая девушка, которую я люблю!
- О господи! Опять начинающий...
ИСТОЧНИК KP.RU