2020-02-04T21:04:10+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Коктейль «Ленивая Мэри»: просто закуси водку помидором

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«Продам свадебное платье.

Счастливое!

Пять раз выходила в нем замуж и всегда удачно!»

***

Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. Долго-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.

***

Фото семьи в автомобиле, подпись к фото: «Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва

- Запятую пропустила после «пока».

- Нет.

***

«Весь в меня» - это когда ваш ребенок учится на одни пятерки.

«Весь в отца» - это когда от него забеременела одноклассница.

***

На аукционе продают попугая. Начинаются торги, постепенно цена попугая поднимается настолько, что, кроме одного миллионера, никто не продолжает торги. Он, отдавая деньги за попугая, спрашивает:

- Скажите, я за него такую огромную сумму плачу, он хоть говорить-то умеет ?

Продавец:

- А с кем вы час торговались?!

***

Набрал номер и слушаю: «Оставайтесь на линии, оператор ответит вам, как только освободится». Судя по тому, сколько я уже жду, у оператора серьезная статья, и вряд ли ему светит УДО или амнистия.

***

- Истина в вине.

- В чьей?

- Ты с юридического?

***

Клуб интеллектуальных игр для пессимистов - «Ничто. Нигде. Никогда».

***

В интеллигентном обществе вопрос «Ты когда успел нахомячить себе такое брюхо?» заменяют на «В каком возрасте вы перестали завязывать шнурки на ботинках?».

***

- Вы первая девушка, которую я люблю!

- О господи! Опять начинающий...

ИСТОЧНИК KP.RU

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