Виталий Мутко назвал рост числа банкротств застройщиков в стране незначительным

Тот факт, что в декабре 2019 года по сравнению с сентябрем того же года вырос на 2,6% объем незавершенного строительства застройщиков, не может стать поводом для больших волнений. Ведь сам список банкротов пополнился всего лишь на 25 компаний, это низкие цифры для такой огромной отрасли, которая переходит на новый формат работы.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил «Газете.Ru», что после того, как в отрасли встало все на свои места, а банкротство является реальным способом восстановить права пострадавших дольщиков, такие случаи вполне очевидны, но их рост нельзя назвать значительным. И уж тем более, такая ситуация не имеет никакого отношения к переходу строительной отрасли на проектное финансирование.

В декабре 2019 года список банкротов-застройщиков пополнился лишь на 25 компаний.Фото: Иван МАКЕЕВ

С ним согласны и эксперты, которые не видят в ситуации, сложившейся на рынке недвижимости ничего критичного. Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко назвал происходящее правильной зачисткой рынка.

В свою очередь, в Минстрое заметили, что разговоры о росте количества банкротств из-за реформы не имеют под собой никаких оснований. Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, банкротство организации, независимо от того, является ли она застройщиком, не возникает в одну минуту, и даже не в один месяц.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Чтобы, сегодня суд своим решением признал застройщика банкротом, проблемы в финансовом состоянии организации должны были возникнуть намного раньше. Таким образом, число банкротств, выявленных в текущем моменте, является отражением ситуации, корни возникновения которой отстают минимум на год от момента признания застройщика банкротом», - заявил он.

В Минстрое заметили, что разговоры о росте количества банкротств из-за реформы не имеют под собой никаких оснований.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Стасишина, на рынке в данным момент созданы все условия для защиты прав граждан, которые вложили деньги в строительство жилья.

В России возводится сейчас 103 млн кв. метров жилья. При этом с 1 июля 2019 года застройщикам запрещено начинать новые проекты без перехода на счета эскроу. Ряд застройщиков доказали возможность достроить начатые дома по старым правилам, получив заключение правительства РФ. По таким условиям возводится порядка 64,1 млн кв. новостроек. Покупатели в таких домах защищены через механизмы Фонда защиты прав дольщиков и могут спать спокойно, пока строится их дом.

«Но и доля жилья, которое строится с привлечением счетов эскроу, растет. Сегодня это уже больше 26,8 млн кв метров», - подытожил замминистра.