2020-02-05T20:51:21+03:00
Общество

Глава «Россетей» Павел Ливинский проверил строительство подстанции «Спутник» в Воронеже

Руководитель энергетической компании дал старт работе четырех цифровых объектов и открыл стилизованную опору «Маяк»
Ксения БОГДАНОВА
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В Воронеже появился новый арт-объект: стилизованная опора ЛЭП «Маяк» выросла на берегу Воронежского водохранилища. Ярко-красная вышка линии электропередач, напоминающая о том, что город является колыбелью военно-морского флота России, уже стала местной достопримечательностью. 5 февраля вышку «Маяк» торжественно открыли глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Это подарок энергетиков жителям Воронежа, - подчеркнул во время церемонии запуска Павел Ливинский.

Стилизованная опора ЛЭП отлично вписалась в городскую архитектуру. По вечерам вышка «Маяк» переливается разными цветами: благодаря светодинамической подсветке она может, как самые известные мировые достопримечательности, менять свое оформление.

- Благодаря «Россетям» в Воронеже появился новый арт-объект, который, без сомнения, будет привлекать внимание и горожан, и гостей нашего региона, - уверен губернатор Александр Гусев.

Во время рабочего визита в Воронеж Павел Ливинский так же проверил, как идет строительство новой подстанции 110 кВ «Спутник». Подстанция строится в соответствии с концепцией «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Объект возводится в кратчайшие сроки: к строительство приступили в июле прошлого года, и уже сейчас на нем завершен монтаж оборудования. Вся техника, которая будет использоваться на «Спутнике», сделана в России. Планируется, что подстанция заработает уже в 2020 году.

Во время осмотра сотрудники подстанции продемонстрировали Павлу Ливинскому и Александру Гусеву эталонную модель электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании «Россети». Она объединит региональные и муниципальные электросетевые активы.

- Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, так как при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию, - отметил глава «Россетей».

По словам губернатора Воронежской области, в 2019 году регион очень эффективно сотрудничал с «Россетями».

- Яркий пример – заключенное соглашение на установление долгосрочных тарифов на передачу и распределение электроэнергии, благодаря которому энергетики смогли увеличить объем ежегодных инвестиций в регион в полтора раза, - подчеркнул Александр Гусев.

Во время визита в Воронеж глава «Россетей» дал старт работе новых цифровых объектов сразу в четырех регионах России. Центры управления сетями, расположенные в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях, были запущены в эксплуатацию в режиме видеоконференцсвязи.

- Важной составной частью концепции «Цифровая трансформация 2030», которую в соответствии с новой стратегией развития реализуют компании группы «Россети», является переход с помощью современных технологий на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также усовершенствование системы обеспечения безопасности энергообъектов, что достигается благодаря таким объектам, - отметил Павел Ливинский во время церемонии запуска центров управления.

Новые диспетчерские пункты оборудованы современными информационными системами и каналами связи, позволяющими следить за работой электросетей в режиме реального времени. Объекты оснащены и другими цифровыми новинками. Например, центр управления безопасностью в Костроме оборудован системой интеллектуального охранного видеонаблюдения. Она предотвращает проникновение чужаков на территорию энергообъектов и обеспечивает их кибербезопасность.

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