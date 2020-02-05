2020-02-04T18:50:36+03:00
Звезды

Юмористы уходят в певцы и повышают цены на свои гонорары вдвое

С приходом интернета появилось много новых звезд. Старым отставать нельзя, а потому приходится время от времени перезагружаться
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Сегодня редкий клип обходится без длинноногих красоток. Вот и Галустян не удержался. Фото: Кадр из клипаСегодня редкий клип обходится без длинноногих красоток. Вот и Галустян не удержался. Фото: Кадр из клипа
Изменить размер текста:

Пел еще Шифрин

По наблюдениям звездного промоутера Сергея Лаврова, шутки нынче стали продаваться значительно хуже, чем еще пару лет назад. Мол, аншлаги только у Максима Галкина, который добавил своей программе огня с помощью политической сатиры.

Многие шутники, вдохновившись опытом бывшего кавээнщика Александра Реввы, который, как уже писала «КП», теперь выступает под псевдонимом Артур Пирожков, тоже подались в певцы. Ревва стал одним из самых успешных поющих гастролеров. Его клип на хит «Зацепила» посмотрели более 160 млн раз! Для сравнения: у видео Superstar самой популярной певицы минувшего года Светланы Лободы около 50 млн просмотров.

Вслед за Реввой песенный олимп штурмуют Тимур Родригез, Марина Федункив и даже Михаил Галустян. Последний для клипа «Хочу тебя любицца» взял псевдоним Super Жорик, оделся с ног до головы в гламурный леопард, взял на подтанцовку длинноногих блондинок и изобразил пародию на кавказского мачо. Но если хиты Реввы слышны из каждого утюга, то песни Галустяна пока имеют успех только в соцсетях.

Тренд на поющих шутников «Комсомолке» разъяснил Сергей Лавров.

- Юмористы хотят больше зарабатывать, - говорит наш эксперт. - Поэтому и запели в надежде, что попрут концерты и корпоративы. На самом деле такие попытки были и раньше. Правда, не столь успешные. Одним из первых запел Ефим Шифрин. И, прямо скажем, популярнее от этого тогда не стал. Потом вокалистами стали Клара Новикова и Александр Песков. Но и им песни не принесли большей славы.

Секрет успеха Артура Пирожкова

- Я думаю, секрет Реввы в том, что он хорошо в себя вложился - от имиджа до крутых клипов и песен топовых авторов, - считает Сергей Лавров. - Я ведь помню его еще в команде КВН «Утомленные солнцем». Никогда он красавцем не был. А посмотрите, каким сейчас стал - одет с иголочки, выглядит на миллион.

Правда, по словам косметолога Марты Орловой, похорошел артист не без помощи специалистов, сделавших его улыбку более ровной, и пластических хирургов, поколдовавших над чертами его лица.

- На клип «Зацепила» Ревва потратил около 100 тысяч евро, - продолжает Сергей Лавров. - Арендовал виллу, нарядил массовку в дорогие исторические костюмы. Хит «Зацепила» он купил у хитмейкера Дениса Ковальского («Я просто люблю тебя», «Держи», «Ночной хулиган»), который тесно сотрудничает с Димой Биланом. Песни у него дорогие - от 800 тысяч рублей.

«Алкоголичку» Ревве написал Андрей Алексин, автор хита «Ну что ж ты страшная такая». Алексин, насколько я знаю, подарил ему эту песню. Но Ревве пришлось потратиться на аранжировку, которая, например, у Толи Лопатина (он работает с Пугачевой и Киркоровым) стоит минимум 10 тысяч евро.

Хит «Она решила сдаться» Ревва купил и у ныне модного Антона Пустового (автора «Цвет настроения синий», «Ибица»). Насколько я знаю, песни у Пустового стоят от 5000 евро.

Доходы увеличились в два раза

- Последние пять лет Ревва гастролировал с Галустяном в паре. Программа у них называлась «Смешной и еще смешнее». Тогда они давали кассовые концерты за миллион рублей на двоих. Сейчас же заработки Реввы увеличились в два раза. Он гастролирует один и получает за кассовый концерт от 1,2 до 1,5 млн рублей. Все остальные запевшие юмористы пока такого успеха не умеют, - отмечает Сергей Лавров. - Хотя Марина Федункив показала себя как хорошая актриса. Спектакли с ней идут на ура. Но ее песни пока народ не принял.

- Неужели, кроме Галкина, сейчас нет успешных юмористов?

- Могу еще назвать Павла Волю. Он безумно популярен. Все зависит от артиста, от его творческой гибкости. Галустян хоть и крутой артист, но не разговорник, а скорее мастер эпизода, поэтому сольно практически не гастролирует. Если у него будет напарник хороший, то он зажжет.

Например, на корпоративах ценятся юмористы, которые легко импровизируют. Взять хотя бы Ивана Урганта, которому только микрофон дай, он подстроится под любую публику. А есть артисты, которые от сценария отойти не могут...

Александр Ревва и Михаил Галустян (да-да, справа - именно он) долго гастролировали вместе, но теперь Ревва предпочитает юмору пение. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Александр Ревва и Михаил Галустян (да-да, справа - именно он) долго гастролировали вместе, но теперь Ревва предпочитает юмору пение. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делают другие шутники

Помимо пения, Михаил Галустян ведет в паре с Сергеем Светлаковым шоу «Русские не смеются» на телеканале СТС. По словам селебрити-агента Вадима Кормилицына, востребован Михаил и в рекламе. Пост в его Инстаграме стоит около 500 тысяч рублей.

Светлаков тоже живет не только за счет юмора. Сергей зарабатывает на ресторанном бизнесе и на продюсерских проектах, снимается в кино.

Ольга Картункова (бывший капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ») стремительно похудела и теперь пишет книгу о своей секретной диете, параллельно появляясь в комедиях. Три года назад Картункова дебютировала в кино в фильме Александра Незлобина «Жених», а в прошлом году снялась в комедийном сериале «Две девицы на мели».

Экс-капитан команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков не только креативит в команде «Вечернего Урганта», но и снимает клипы Киркорову, Баскову, Билану. Плюс ко всему Гудков осваивает кино, став сопродюсером фильма «Марафон желаний». Помимо всего этого, у шутника есть небольшой бизнес - две мужские парикмахерские в центре Москвы.

Эми Уайнхаус: 3 зависимости королевы соула.Эми Уайнхаус просто хотела петь и быть любимой. Но связалась не с тем человеком… Что же сгубило одну из самых талантливых певиц современности?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
В Турции лавина накрыла микроавтобус с людьми, погибли четыре человека
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию
Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии
Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, и весь мир понимает это
Game Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавируса
Выполняя просьбу Гранина: Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки в стране
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с РФ
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс
В России за 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде
Минобороны РФ: Первый самолет с 82 россиянами на борту вылетел из Уханя в Россию
Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой и обвинить польский народ
В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой
Летняя манера вождения - самый беспощадный аспект: в Госавтоинспекции назвали основные факторы риска для движения зимой
"Будут мешать строительству": Журналисты узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока-2"
Врач назвал самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Умер Хосе Луис Куэрда: Испанский режиссер и сценарист киноленты "Живой лес"
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым