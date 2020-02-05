Юмористы уходят в певцы и повышают цены на свои гонорары вдвое

Пел еще Шифрин

По наблюдениям звездного промоутера Сергея Лаврова, шутки нынче стали продаваться значительно хуже, чем еще пару лет назад. Мол, аншлаги только у Максима Галкина, который добавил своей программе огня с помощью политической сатиры.

Многие шутники, вдохновившись опытом бывшего кавээнщика Александра Реввы, который, как уже писала «КП», теперь выступает под псевдонимом Артур Пирожков, тоже подались в певцы. Ревва стал одним из самых успешных поющих гастролеров. Его клип на хит «Зацепила» посмотрели более 160 млн раз! Для сравнения: у видео Superstar самой популярной певицы минувшего года Светланы Лободы около 50 млн просмотров.

Вслед за Реввой песенный олимп штурмуют Тимур Родригез, Марина Федункив и даже Михаил Галустян. Последний для клипа «Хочу тебя любицца» взял псевдоним Super Жорик, оделся с ног до головы в гламурный леопард, взял на подтанцовку длинноногих блондинок и изобразил пародию на кавказского мачо. Но если хиты Реввы слышны из каждого утюга, то песни Галустяна пока имеют успех только в соцсетях.

Тренд на поющих шутников «Комсомолке» разъяснил Сергей Лавров.

- Юмористы хотят больше зарабатывать, - говорит наш эксперт. - Поэтому и запели в надежде, что попрут концерты и корпоративы. На самом деле такие попытки были и раньше. Правда, не столь успешные. Одним из первых запел Ефим Шифрин. И, прямо скажем, популярнее от этого тогда не стал. Потом вокалистами стали Клара Новикова и Александр Песков. Но и им песни не принесли большей славы.

Секрет успеха Артура Пирожкова

- Я думаю, секрет Реввы в том, что он хорошо в себя вложился - от имиджа до крутых клипов и песен топовых авторов, - считает Сергей Лавров. - Я ведь помню его еще в команде КВН «Утомленные солнцем». Никогда он красавцем не был. А посмотрите, каким сейчас стал - одет с иголочки, выглядит на миллион.

Правда, по словам косметолога Марты Орловой, похорошел артист не без помощи специалистов, сделавших его улыбку более ровной, и пластических хирургов, поколдовавших над чертами его лица.

- На клип «Зацепила» Ревва потратил около 100 тысяч евро, - продолжает Сергей Лавров. - Арендовал виллу, нарядил массовку в дорогие исторические костюмы. Хит «Зацепила» он купил у хитмейкера Дениса Ковальского («Я просто люблю тебя», «Держи», «Ночной хулиган»), который тесно сотрудничает с Димой Биланом. Песни у него дорогие - от 800 тысяч рублей.

«Алкоголичку» Ревве написал Андрей Алексин, автор хита «Ну что ж ты страшная такая». Алексин, насколько я знаю, подарил ему эту песню. Но Ревве пришлось потратиться на аранжировку, которая, например, у Толи Лопатина (он работает с Пугачевой и Киркоровым) стоит минимум 10 тысяч евро.

Хит «Она решила сдаться» Ревва купил и у ныне модного Антона Пустового (автора «Цвет настроения синий», «Ибица»). Насколько я знаю, песни у Пустового стоят от 5000 евро.

Доходы увеличились в два раза

- Последние пять лет Ревва гастролировал с Галустяном в паре. Программа у них называлась «Смешной и еще смешнее». Тогда они давали кассовые концерты за миллион рублей на двоих. Сейчас же заработки Реввы увеличились в два раза. Он гастролирует один и получает за кассовый концерт от 1,2 до 1,5 млн рублей. Все остальные запевшие юмористы пока такого успеха не умеют, - отмечает Сергей Лавров. - Хотя Марина Федункив показала себя как хорошая актриса. Спектакли с ней идут на ура. Но ее песни пока народ не принял.

- Неужели, кроме Галкина, сейчас нет успешных юмористов?

- Могу еще назвать Павла Волю. Он безумно популярен. Все зависит от артиста, от его творческой гибкости. Галустян хоть и крутой артист, но не разговорник, а скорее мастер эпизода, поэтому сольно практически не гастролирует. Если у него будет напарник хороший, то он зажжет.

Например, на корпоративах ценятся юмористы, которые легко импровизируют. Взять хотя бы Ивана Урганта, которому только микрофон дай, он подстроится под любую публику. А есть артисты, которые от сценария отойти не могут...

Александр Ревва и Михаил Галустян (да-да, справа - именно он) долго гастролировали вместе, но теперь Ревва предпочитает юмору пение. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делают другие шутники

Помимо пения, Михаил Галустян ведет в паре с Сергеем Светлаковым шоу «Русские не смеются» на телеканале СТС. По словам селебрити-агента Вадима Кормилицына, востребован Михаил и в рекламе. Пост в его Инстаграме стоит около 500 тысяч рублей.

Светлаков тоже живет не только за счет юмора. Сергей зарабатывает на ресторанном бизнесе и на продюсерских проектах, снимается в кино.

Ольга Картункова (бывший капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ») стремительно похудела и теперь пишет книгу о своей секретной диете, параллельно появляясь в комедиях. Три года назад Картункова дебютировала в кино в фильме Александра Незлобина «Жених», а в прошлом году снялась в комедийном сериале «Две девицы на мели».

Экс-капитан команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков не только креативит в команде «Вечернего Урганта», но и снимает клипы Киркорову, Баскову, Билану. Плюс ко всему Гудков осваивает кино, став сопродюсером фильма «Марафон желаний». Помимо всего этого, у шутника есть небольшой бизнес - две мужские парикмахерские в центре Москвы.