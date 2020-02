Внучка Кобзона снимается в рекламе, а наследница сына Боярского болеет за "Зенит"

Говорят, на детях гениев природа отдыхает. А на внучках? Мы собрали несколько доказательств того, что слово «порода» применимо не только к собакам или кошкам. Сексапильные, талантливые и харизматичные - приятно посмотреть.

Варвара Визбор

33-летняя внучка барда Юрия Визбора и Ады Якушевой в модели сроду не рядилась. Зато хрустальный голос, оригинальный подход к пониманию музыки и природное обаяние позволили девушке прославиться в творческих кругах. Чего стоило выступление в шоу «Голос» в 2015 году, когда к Варваре никто не повернулся, а общественность потом еще долго негодовала из-за этого. Визбор окончила Щуку, играла в театре «Школа современной пьесы» и «Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой», а теперь сольно выступает в московских клубах и на джазовых фестивалях.

Варвара ВизборФото: Instagram.com

Мария Козакова

Маша умудрилась совместить сразу две великие советские актерские династии: она внучка Юрия Яковлева и актера Михаила Козакова (дочь актеров Кирилла Козакова и Алены Яковлевой). С детства было понятно, по какой дорожке пойдет девочка. Первая эпизодическая роль случилась в 14 лет, главная (в «Кармелите») - в 17. Маша окончила Щуку и поступила в труппу Театра сатиры, где служит ее мама. К 27 годам на счету Козаковой 22 роли в кино и сериалах, а как-то девушка даже вела прогноз погоды на ТВЦ.

Мария КозаковаФото: Instagram.com

Мишель Раппопорт

К актрисе Ксении Раппопорт 19-летняя красотка никакого отношения не имеет. Мишель - внучка Иосифа Кобзона. Девушка не исполняет военные песни, зато гордится еврейскими корнями, о чем говорит флаг Израиля в шапке ее аккаунта в Инстаграме. Однако учится Раппопорт не в Тель-Авиве, а в Лондоне, в одном из самых древних и престижных вузов мира - Оксфорде. Эффектная Мишель изучает право на юридическом факультете и иногда снимается в рекламе.

Мишель РаппопортФото: Instagram.com

Екатерина Боярская

Дочь депутата Госдумы РФ Сергея Боярского, внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, патриотка своей страны. Шикарная внешность и роскошные возможности родни могли бы запросто обеспечить будущее 20-летней красотки за рубежом, но Катя вместо этого посещает бал «Татлера» в Москве, учится на третьем курсе факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а отдыхать летает в Турцию, как рядовые россияне. Девушка, как и дедушка, болеет за «Зенит», в будущем мечтает петь.

Екатерина БоярскаяФото: Instagram.com

София Евдокименко

Прекрасная внучка Софии Ротару получила имя в честь понятно кого. Девушка не поет, зато посмотрите, как выглядит: типичная топ-модель! С детства Соня получила хорошее воспитание, занималась хореографией, ходила в музыкальную школу и скакала на лошадках. Будто в Лондон на подиум готовилась, правда? Так и вышло: 18-летняя девушка снимается в дорогостоящей рекламе, живет в столице Великобритании, где обосновался и ее брат. А в этом году Евдокименко поступила в Новую школу дизайна в Нью-Йорке - Parsons The New School For Design, среди выпускников которой Том Форд, Донна Каран и другие звезды мира моды. Понятно, что возвращаться домой внучка народной артистки РФ Софии Ротару явно не собирается.

София ЕвдокименкоФото: Instagram.com

Елизавета Янковская

Дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, внучка Олега Янковского, в 2017 году выпустилась из ГИТИСа и сосредоточилась на работе в МХТ им. Чехова. Актриса играет главную роль в спектакле Юрия Бутусова «Человек из рыбы», представляет благотворительный фонд «Антон тут рядом» и крутит романы с молодыми актерами - то с Александром Палем, то с Данилой Ипполитовым (сын Авдотьи Смирновой).