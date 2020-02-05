Когда твоя мать - Катрин Денев

В картине знаменитого японца, лауреата каннской «Золотой пальмовой ветви» Хирокадзу Коре-эды сыграли сразу две выдающиеся французские актрисы - Катрин Денев и Жюльетт Бинош.

Изменила отношения с дочкой

- 14 лет назад я впервые встретила режиссера Коре-эду и сказала, что хотела бы с ним поработать. Мы долго искали совместный проект, и когда этот фильм стал срастаться, он попросил меня держаться в тени Катрин Денев. Сценарий мне показался очень интересным. В фильме главным становятся отношения в семье. Как быть, если твоя мать - очень известная артистка? Как вообще с этим жить? После этой роли я начала по-другому смотреть на отношения с собственной дочерью…

- Как складывались отношения с Катрин? Известно, что характер у нее не сахар.

- Мы и раньше были знакомы. Я с детства смотрела ее фильмы. Я попыталась сблизиться с ней, насколько это возможно. Даже начала звать ее на ты. Видела, что ей было не очень комфортно - поначалу она игнорировала это мое обращение и продолжала говорить мне «вы». Но в какой-то момент Катрин сдалась и тоже сказала мне «ты». «Процесс пошел!» - подумала я и… начала курить, чтобы у нас было с ней какое-то общее занятие.

Деньги - это напряжение

- Каково было работать с режиссером через переводчика?

- Коре-эда знает английский, но делает вид, что ни бельмеса не понимает. Дело, конечно, не в языке. Главное - это чувства, которые скрываются за словами, за языком. Различия вообще состоят в чем-то другом. Когда снимаешься в блокбастерах, в которые вложено очень много денег - таких, как «Годзилла» или «Призрак в доспехах», - вот там действительно все по-другому. Напряжение больше. На более дешевых фильмах работать намного спокойнее.

«Как отдыхаю? Пеку блинчики»

- Вы считаете себя смелой актрисой?

- Мне просто нравится бросать вызов самой себя. У меня нет никаких предпочтений относительно стиля или жанра фильмов. Плохими могут быть и драмы, и вестерны, и комедии. Я стараюсь участвовать в проектах, которые заставят меня открыть в себе что-то новое. Важно работать с теми, кому ты можешь доверять. Я открываюсь перед режиссером, даю ему все, что только могу, - это почти как любовная связь.

- Вы законченный трудоголик, а как перезаряжаете свои батарейки?

- Я закончила сниматься в новом фильме в конце августа и отправилась в путешествие. Не назвала бы это таким уж расслабоном. Так что уж лучше работать! Работа дает мне энергию. Когда ты чувствуешь, что делаешь что-то правильное, энергия приходит сама собой! Передышки мне тоже нравятся, но не думаю, что я когда-нибудь смогу остановиться и отдохнуть.

- Как же расслабляетесь?

- Люблю читать, особенно всякие духоподъемные книги. Смотрю в интернете всякие интервью. Могу готовить - я пеку очень много блинов для своих детей. И еще люблю лежать в ванне, когда есть на это время.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Жюльетт БИНОШ родилась 9 марта 1964 года в Париже в семье актрисы и скульптора. Училась в Национальной консерватории драматических искусств, дебютировала у Жан-Люка Годара в фильме «Салют тебе, Мария» в 1985 году, после чего сыграла одну из лучших своих ролей в картине Леоса Каракса «Дурная кровь» (1986). В 24 года уже снималась в США в экранизации романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», а в 1997 году была удостоена «Оскара» за фильм Энтони Мингеллы «Английский пациент». Снялась более чем в 70 фильмах. Никогда не была замужем: в 1993 году родила сына Рафаэла от профессионального ныряльщика Андрэ Холла, спустя 6 лет - дочь Ханну от актера Бенуа Мажимеля («Пианистка»). Самая высокооплачиваемая французская актриса и одна из пяти французских актеров, удостоенных «Оскара».

5 лучших фильмов актрисы:

«Любовники с Нового моста» (1991)

«Три цвета: Синий» (1993)

«Английский пациент» (1996)

«Шоколад» (2000)

«Скрытое» (2005)