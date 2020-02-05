Шашки расскажут, как в Россию пришла мода на Кавказ

5 февраля в Москве открывается уникальная выставка, о которой только могли мечтать исследовали воинского быта периода Кавказской войны. Российские любители холодного и огнестрельного оружия 19-го века впервые решились показать свои собрания широкой публике. До сих пор эти предметы были известны лишь ограниченному кругу коллекционеров, которые не стремились к известности. Да что там известности - еще сравнительно недавно они вычисляли друг-друга в читальных залах библиотек по выбору специфической литературы, а после появления интернета - на закрытых форумах. И вот сегодня они заявили о своих коллекциях выставкой "Империя Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. 19-й - начало 20-го века" в залах Всероссийского музея декоративного искусства.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский с газырями для черкески цесаревича Алексея.Фото: Александр БОЙКО

НЕ ПРО ВОЙНУ

Открытие выставки для искушенной публики (специалистов) прошло во вторник вечером. Посторонних не было: искусствоведы, историки, коллекционеры и влиятельные арт-дилеры заходили в зал по приглашениям. В итоге в музей пришли несколько сотен человек.

Торжественное мероприятие открыл помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

- Эта выставка совсем не про войну, и она не о войне. Она про взаимопроникновение культур, об удивительном многонациональном сплаве нашей страны, об интереснейших традициях, культе оружия, о людях ратной профессии, - заявил он на церемонии открытия.

Глава русского отдела лондонского аукциона "Кристис" Алексис де Тизенгаузен берет из рук руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского газыри для черкески наследника престола.Фото: Александр БОЙКО

Мединскому ответили аплодисментами потомки линейных, кубанских и терских казаков, представители крымских татар, грузин, осетин, черкесов и многих других кавказских родов и народностей. Многие прилетели на открытие выставки из-за границы.

Свою оценку выставке дал и министр Правительства Москвы, Александр Кибовский: "Москву трудно удивить выставочными проектами! Но эта выставка уникальна! 600 единиц раритетов, представляющих все многообразие работ разных мастеров, разных направлений".

До начала церемонии удалось пробежаться по залам. К некоторым витринам просто так было не подойти: перед ними надолго "залипали" посетители, пытались разглядеть удивительный орнамент черни по серебру. Работы древних мастеров завораживали и женщин. Факт: в начале 19-го века за такой кинжал или шашку могли запросто убить или предложить хорошего скакуна.

Под стеклом мерцали кинжалы мастеров Базалая и Чиллы, отливали позолотой клинки тифлисского мастера Геурка Элиарова и воинское снаряжение работы ювелира Иосифа Папова. Общую атмосферу периода Кавказской войны передавали картины и рисунки.

Коллекционер из Санкт-Петербурга Нораир Авакян рассказывает посетителям выставки о предметах своей коллекцииФото: Александр БОЙКО

ОБ ИНТЕГРАЦИИ КАВКАЗА

Переходя от зала к залу можно проследить многолетнюю историю многоликого оружия Кавказа, которое, свой красотой и функциональностью когда-то завоевало расположение и русских офицеров. Вот кинжалы без клейм, еще с арабской вязью, которые носили черкесы. Рядом с ними уже клинки на манер черкесских. Такое оружие заказывали во время Кавказской войны русские офицеры. А следующие предметы выполнены уже на манер черкесских столичными мастерами в Санкт-Петербурге. Да, черкесское оружие в те годы совмещало в себе изящество и смертоносность, легкость и прочность.

Такими орденами награждал своих воинов имам Шамиль.Фото: Александр БОЙКО

- Моя мечта показать на примере развития культуры производства оружия интеграцию Кавказа в Российскую империю. Ведь именно в процессе непрерывных войн началось и развивалось активное культурное взаимовлияние России и Кавказа, смешение воинских традиций, - говорил организатор выставки, генеральный директор ИК "ВЕЛЕС Капитал" Алексей Гнедовский.

Из своей коллекции меценат сделал очередной вклад в российские музеи: преподнес Государственному музею-заповеднику "Царское село" комплект газырей (пороховые заряды) в серебре. Ими коллекционер предложил укомплектовать нагрудные кармашки маленькой черкески цесаревича Алексея, которая была с ним во время ссылки семьи в Тобольск.

Многие коллекционеры готовы хоть сейчас идти в бой.Фото: Александр БОЙКО

ЭКСПОНАТЫ СПУСТИЛИСЬ С ГОР

Газыри для черкески наследника императорского престола вызвали неподдельный интерес не только у Александра Кибовского, но и у главы русского отдела лондонского аукциона "Кристис" Алексиса да Тизенгаузена, который по случаю выставки специально прилетел из Лондона. Он со знанием дела повертел один из газырей в своих руках, и с одобрением кивнул головой.

- Газыри то что надо, такие мог носить цесаревич, я хорошо знаю кавказское оружие. В Россию вернулась мода на коллекции, изучение истории своего народа через предметы искусства, - поделился с "Комсомолкой" своими наблюдениями иностранный гость.

Детское оружие было полностью функционально.Фото: Александр БОЙКО

Другие эксперты отметили отличительной особенностью выставки новый подход к компоновке экспонатов. Ими организаторы попытались раскрыть характер службы на Кавказе, рассказать о видах и эволюции кавказского оружия, о центрах его производства, шедеврах оружейного искусства, оружии кавказских казачьих войск и национальных частях Кавказа.

- Вот экспозиция об участии "Дикой дивизии" в Первой мировой войне, а вот - об оружии и обмундировании Собственного Его Императорского Величества Конвоя. В подробнейших описаниях к предметам можно узнать не только о времени их изготовления, но различную информацию, которую о нем собирали его владельцы. Сегодня известны имена многих кавказских мастеров, которые делали на Кавказе оружие для русской армии. Увидеть их предметы сразу из нескольких коллекций в одном месте - большая удача! Собрать воедино любителей и профессионалов и организовать такую выставку за год - настоящий гражданский подвиг даже для члена Международного совета музеев Алексея Гнедовского, - заявил "Комсомолке" член Российского военно-исторического общества, генеральный директор ООО «Лейбштандарт» Дмитрий Бушмаков.

Мужчины надолго "залипают" перед экспозициями с кавказским оружием.Фото: Александр БОЙКО

Да, что тут говорить - москвичам и гостям столицы сильно повезло: благодаря симбиозу частных коллекционеров с музейным сообществом рядом с орденами, нагайкой имама Шамиля и кинжалом его учителя, жители столицы смогут увидеть штандарт и личные вещи завоевателя Кавказа генерал-фельдмаршала князя Александра Барятинского, которые ранее никогда не покидали дагестанский музей.

Женщины также остаются неравнодушными.Фото: Александр БОЙКО

МАРШРУТ

Где: Москва, Всероссийский музей декоративного искусства, ул. Делегатская, д.3. (от ст.метро Цветной бульвар 10 минут пешком).

Время работы: с 5 февраля по 5 апреля 2020 г. По вторникам, средам, пятницам, воскресениям с 10.00 до 18.00, в четверг и субботу с 10.00 до 20.00.

Цена билета: 300 — 450 .

Плетка и амуниция имама Шамиля.Фото: Александр БОЙКО