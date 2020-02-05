В Магаданской области активно строят бассейны и дома для переселенцев из аварийного жилья

Губернатор Магаданской области Сергей Носов проверил ход работ на строительных площадках социально важных для региона объектов, которые возводятся в рамках исполнения национальных проектов, на средства единой субсидии и госпрограмм.

РЕКОНСТРУКЦИЯ – РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА

В центре поселка Палатка продолжаются работы по реконструкции жилого дома. Новые отремонтированные квартиры будут предназначены для улучшения жилищных условий жителей Хасынского округа.

По информации и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Магаданской области Владимира Кабанова, дом уже полностью подключен ко всем инженерным сетям, закрыт тепловой контур – застеклены окна, лоджии, проведено отопление. Сейчас строители занимаются отделкой фасада, а также внутренними работами. Дом планируют сдать к лету.

«Реконструкция этого дома – одно из решений квартирного вопроса для жителей Хасынского округа. Такую практику мы будем продолжать. В этом году начнем готовить к переделке под жилье два общежития в Оле», - подчеркнул губернатор Сергей Носов.

Еще один важный социальный объект – крытый бассейн в поселке Ола. Строители приступили к отделке фасада, завершена 25-метровая чаша спортивного объекта. Этот бассейн станет первым в Ольском городском округе. Возведение ведется на средства, выделенные Министерством развития Дальнего Востока и Арктики в рамках единой субсидии. Открытие бассейна запланировано к началу нового учебного года.

НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ СРОКА

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» продолжается строительство спорткомплекса «Президентский». По словам руководителя проекта подрядной организации «Магнум» Ивана Горбатенко, к концу февраля начнется подготовка котлована для фундамента. Запуск спорткомплекса запланирован на 2021 год.

Еще один спортивный объект, который появится в Магадане, — плавательный бассейн на улице Октябрьской. По проекту он будет иметь три этажа и вторую малую чашу. Спортивный объект возводят на средства единой субсидии Минвостокразвития.

Как рассказал прораб подрядной организации КБК «Соцстрой» Александр Грыдин, основная задача на этот месяц – завершить бетонные работы на цокольном этаже, сделать армирующие каркасы. Бассейн строители постараются сдать на месяц раньше срока – в октябре.

Губернатор Сергей Носов обратил внимание на то, что благоустройство территории бассейна нельзя откладывать на следующий год. Глава региона подчеркнул, что нужно правильно организовать работу и выполнить все летом этого года.

Качество работ не вызывает сомнений. Фото: пресс-служба правительства Магаданской области.

ПОД ДВА ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

В этом же микрорайне продолжается строительство нового жилого комплекса «Нагаевский», который позволит переселить колымчан из аварийного и ветхого жилфонда. По поручению губернатора Сергея Носова решается вопрос продажи ряда квартир по программе льготного ипотечного кредитования под 2% и формирование доступной среды для маломобильных жителей.

Строительство многоквартирного жилого комплекса «Нагаевский» ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ввод в эксплуатацию намечен в 2020 году.

Губернатор отметил, что согласно проекту, первые этажи будут сделаны с учетом потребностей маломобильных граждан. По словам Сергея Носова, у региона есть возможность выделить часть квартир под льготную ипотеку в 2%.

Продолжаются работы по реконструкции старого корпуса областного онкологического диспансера. Как доложил губернатору Сергею Носову главный инженер подрядной организации НТК «Стройрегион» Сергей Головырин, в настоящее идет усиление внутренних и внешних стен арматурной решеткой для создания монолитных конструкций. По словам специалиста, это проектное решение принято из-за изменившихся норм для зданий, находящихся в сейсмической зоне.

Капитальный ремонт Магаданского областного онкологического диспансера проводится по государственной программе Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области». Срок окончания работ - конец ноября 2022 года.

Также глава региона проинспектировал ход ремонта в будущем детском технопарке «Кванториум». Сейчас там ведется прокладка инженерных сетей, стяжка полов и другие работы. Как сообщили Сергею Носову, монтаж оборудования намечен на март. К фасадным работам приступят весной и завершат в июне.

В целом губернатор положительно оценил ход работ на всех объектах социальной сферы Магаданской области, которые реализуются в рамках национальных и федеральных проектов при поддержке Президента России Владимира Путина и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.