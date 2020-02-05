2020-02-05T11:14:40+03:00
Спорт

ЦСКА - Норшелланн 5 февраля 2020. Прямая видеотрансляция товарищеского матча

Московские армейцы проведут очередной поединок на тренировочном сборе в Испании [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграет с сильным датским клубом на сборах в Испании.ЦСКА сыграет с сильным датским клубом на сборах в Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 февраля, футболисты московского ЦСКА проведут на тренировочных сборах в Испании очередной товарищеский поединок. Соперниками команды Виктора Ганчаренко будет датский "Норшелланн", который является одним из сильнейших клубов у себя в стране. Последние десять лет он регулярно играет в еврокубках. Однако же дальше группового раунда Лиги Чемпионов или Лиги Европы он ни разу не проходил.

Прямой эфир: ПФК ЦСКА Норшелланн.Прямая видеотрансляция матча ЦСКА - Норшелланн. Эфир пресс-службы ЦСКА

Но на счету этой команды осенью 2013 года был один интересный поединок - они сыграли дома вничью 1:1 с туринским "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. В нынешнем сезоне у "Норшелланна" дела идут достаточно скромно - они пытаются зацепиться за выход в еврокубки, находясь на 7 месте после 20 игр чемпионата Дании.

ЦСКА - Норшелланн. Прямой эфир пресс-службы датского Норшелланна.Видеотрансляция товарищеской игры ЦСКА - Норшелланн

Последняя же игра ЦСКА на испанском сборе, напомним, прошла 1 февраля. И армейцы сыграли вничью 2:2 с "Сваровски Тироль". У наших голы забили Влашич и Бийол.

Матч ЦСКА - Норшелланн пройдет 5 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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