Кандидат в президенты ВФЛА Михаил Бутов: «Позиция легкоатлетов самая искренняя – сейчас решается их судьба»

Российская легкая атлетика сейчас переживает бурную революцию. ВФЛА лишена аккредитации, ее президиум ушел в отставку в полном составе. Выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики назначены на 28 февраля, но все равно еще непонятно смогут ли российские звезды легкой атлетики такие как Мария Ласицкене или Анжелика Сидорова выступить на Олимпийских играх 2020. Один из кандидатов на пост главы ВФЛА Михаил Бутов прокомментировал «КП» сложившуюся ситуацию.

- ВФЛА осталась без руководства и аккредитации Минспорта. Что это значит?

- Действительно ВФЛА временно лишена аккредитации, но это вынужденная мера. В ближайшее время должно состоятся заседание Совета World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), где нашу федерацию могут просто исключить из членов этой организации. Во всяком случае такую рекомендацию давал AIU (Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган). ВФЛА и так временно лишена статуса, из-за чего российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. А тут бы вообще пришлось заниматься восстановлением с самого начала, и российские спортсмены в любом качестве не смогли бы принимать участие в международных соревнованиях. Так что пришлось экстренно принимать вынужденные меры. Минспорт понуждает ВФЛА к активным действиям, используя имеющиеся рычаги в виде аккредитации. Управление ВФЛА передано рабочей группе ОКР. Кстати, такое уже было четыре года назад, хотя тогда в рабочей группе были другие люди. Но получается, что мы вернулись в ту же точку.

- В ВФЛА 28 февраля выборы нового президента. Вы – один из кандидатов. Почему вы решили участвовать в этих выборах?

- Я не раз уже говорил, что у меня есть программа практических действий, я ее представлял легкоатлетическом сообществу. Программа существует довольно давно, с 2016-го года, была доработана в 2019-м году, возможно там надо что-то пересмотреть и подправить. Но я хотел бы реализовать, и даже не так важно в каком качестве, сам или в команде другого руководителя федерации.

- Как вы относитесь к сообщениям в прессе, что в выборах есть явный фаворит – Евгений Юрченко, которого поддерживают госструктуры?

- Как к любому сообщению в прессе. Полный список кандидатов будет опубликован на сайте ВФЛА 13 февраля. До этого момента нет смысла обсуждать кандидатов. Но хочется чтобы голосовали на за персоналии, а за программы и идеи. Должна быть четкая многолетняя программа возрождения легкой атлетики.

- Ведущие спортсмены создали нечто похожее на профсоюз и выступают резко против прежних руководителей ВФЛА. Вы понимаете их позицию?

- Как вы вольно их назвали профсоюзом – это комиссия спортсменов. Я их поддерживаю. К их позиции можно относится по-разному, но это самая искренняя позиция, которая сейчас вообще существует в российской легкой атлетике, потому что решаются их судьбы.

- Если ВФЛА не исключат полностью World Athletics, каковы шансы, что российские легкоатлеты поедут на Олимпийские игры?

- На мой взгляд, к сожалению, под российским флагом – абсолютно точно никаких. Сейчас идет разговор о том, чтобы наши легкоатлеты смогли выступать хотя бы как нейтральные спортсмены. Я подсчитывал, сколько из них могут поехать в Токио – максимум 34 атлета, которые могут выполнить олимпийский норматив и получить приглашение. Но это самый максимум. И какие будут критерии допуска пока не может сказать никто, наверняка более жесткие, чем ранее.

- Против прежнего руководства ВФЛА выступают ведущие спортсмены, Минспорта, международные организации. Но все равно у тех, кто болеет за легкую атлетику, есть опасения, что прежнее руководство ВФЛА может вернуться. Откуда эти тревоги?

- Есть разные течения, разные мнения, поддерживаемые разными чиновниками. Никто не знает, что и кто может повлиять на тех людей, что принимают решения.