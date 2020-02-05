Марат Хуснуллин награждён знаком «За заслуги перед Москвой»

Сегодня, 5 февраля, на итоговой коллегии Стройкомплекса столицы в концертном зале «Зарядье» мэр Москвы Сергей Собянин наградил вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина почетным знаком «За заслуги перед Москвой».

Как говорится в указе мэра, Хуснуллин отмечен высокой наградой за значительный вклад в развитие строительной отрасли города Москвы и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей.

- За последние десять лет мы изменили стратегию развития города, - сказал Сергей Собянин. - Мы заново перезагрузили все стройки, прошли сложнейший путь, с нуля начиная и реализуя проекты международного масштаба. И все эти годы стройкомплексом города руководил Марат Хуснуллин. Впереди у него большое будущее. Опыт, который он приобрёл в Казани и Москве, пригодится ему и на федеральном уровне. Благодарю его за нашу совместную работы и желаю успехов на новом поприще.

- Мне волнительно выступать перед вами в новом качестве, - сказал в ответном слове вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. - Я никогда не думал, что так изменится моя жизнь. Признаюсь, чтобы понимать и ценить, что имеешь, надо это потерять. Две недели работаю в правительстве России и ещё раз понял, насколько хорошо работать в Москве. Цените это, коллеги. Нигде в мире нет таких условий работы для строителей, которые созданы в столице мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Это уникальные возможности и нужно использовать их по полной. Условия в Москве есть, деньги есть, стратегия есть, нужно только работать. Главная задача Москвы - это высокие показатели работы, чтобы все намеченное было выполнено.

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