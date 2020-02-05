2020-02-05T13:22:11+03:00
Экономика

Работы в России стало мало, но рабочих рук — еще меньше

Стимулов значительно повышать зарплаты у компаний в такой ситуации нет
Виктор МАТРОСОВ
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Работы в России стало малоРаботы в России стало малоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году в нашей стране впервые за четыре года наметилась тенденция к сокращению числа рабочих мест, выяснили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). При этом снижается и безработица в стране (с 5,69% в 4 квартале 2015 года до 4,54% в 4 квартале 2019 года). Это связано с тем, что сокращение числа трудоспособного населения в стране идет ускоренными темпами. Рабочие же места исчезают из-за автоматизации производств, а также общей экономической стагнации.

В связи со снижением конкуренции за рабочие руки у работодателей нет стимула значительно повышать зарплаты. Хотя средний размер реальных заработных плат сейчас на 11,6% выше, чем в 2012 году, реальные доходы населения (то есть доходы минус обязательные платежи) не только не вернулись к уровню восьмилетней давности, но и заметно снизились за последние годы. По состоянию на конец 2019 года, они составляли лишь 92,5% от докризисного уровня.

КОНКРЕТНО

Совокупный спрос на рабочие места:

ноябрь 2015 - 72,3 млн

ноябрь 2016 - 72,9 млн (+0,6 млн)

ноябрь 2017 - 73,8 млн (+0,9 млн)

ноябрь 2018 - 73,9 млн (+0,1 млн)

ноябрь 2019 - 73,5 млн (-0,4 млн).

ИСТОЧНИК KP.RU

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