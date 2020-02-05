Овечкин наступает на пятки Уэйну Гретцки

Вчера мы написали о том, что новый посол США в России Джон Салливан побывал на матче чемпионата КХЛ «Динамо» - «Спартак». Дипломат вышел на лед в форме его любимого клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сделал символическое вбрасывание шайбы вместе с Александром Якушевым и Вячеславом Фетисовым. А потом Салливан признался в любви к Александру Овечкину, за карьерой которого следит уже более 15 лет, и пожелал ему новых рекордов.

И капитан «Вашингтона» не подвел. В матче регулярного первенства НХЛ Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса», его клуб победил (4:2) и закрепился на первом месте таблице.

А параллельно Ови установил несколько достижений.

- Забросив свои 696-ю, 697-ю и 698-ю шайбы в заокеанской карьере, Ови вышел на 8-е месте среди снайперов НХЛ всех времен (см.табл.). До занимающего седьмое место Майка Гартнера — 10 голов. До великого Уэйна Гретцки (894) уже меньше 200. Учитывая, что Саша забивает за сезон порядка 50 шайб, то может побить самый святой рекорд НХЛ года через четыре — пять.

- После хет-трика, который стал 27-м в его карьере, Овечкин с 40 шайбами вышел в лидеры текущего чемпионата НХЛ. У чеха Давида Пастрняка из «Бостона» — 38.

- Российский форвард в 11-й раз забил 40 голов за сезон. Больше только все у того же Уэйна Гретцки - 12 чемпионатов. При этом Александр Великий в девятый раз первым по ходу сезона добрался до этой гроссмейстерской отметки — это рекорд НХЛ.

Лучшие снайперы НХЛ Игры Голы

1. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894

2. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801

3. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766

4. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741

5. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731

6. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717

7. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708

8. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1135 698