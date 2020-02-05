2020-02-05T13:42:12+03:00
Спорт

Овечкин наступает на пятки Уэйну Гретцки

Александр Овечкин подбирается к самым «святым» рекордам НХЛ
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Александр Овечкин подбирается к самым «святым» рекордам НХЛАлександр Овечкин подбирается к самым «святым» рекордам НХЛФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вчера мы написали о том, что новый посол США в России Джон Салливан побывал на матче чемпионата КХЛ «Динамо» - «Спартак». Дипломат вышел на лед в форме его любимого клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сделал символическое вбрасывание шайбы вместе с Александром Якушевым и Вячеславом Фетисовым. А потом Салливан признался в любви к Александру Овечкину, за карьерой которого следит уже более 15 лет, и пожелал ему новых рекордов.

И капитан «Вашингтона» не подвел. В матче регулярного первенства НХЛ Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса», его клуб победил (4:2) и закрепился на первом месте таблице.

А параллельно Ови установил несколько достижений.

- Забросив свои 696-ю, 697-ю и 698-ю шайбы в заокеанской карьере, Ови вышел на 8-е месте среди снайперов НХЛ всех времен (см.табл.). До занимающего седьмое место Майка Гартнера — 10 голов. До великого Уэйна Гретцки (894) уже меньше 200. Учитывая, что Саша забивает за сезон порядка 50 шайб, то может побить самый святой рекорд НХЛ года через четыре — пять.

- После хет-трика, который стал 27-м в его карьере, Овечкин с 40 шайбами вышел в лидеры текущего чемпионата НХЛ. У чеха Давида Пастрняка из «Бостона» — 38.

- Российский форвард в 11-й раз забил 40 голов за сезон. Больше только все у того же Уэйна Гретцки - 12 чемпионатов. При этом Александр Великий в девятый раз первым по ходу сезона добрался до этой гроссмейстерской отметки — это рекорд НХЛ.

Лучшие снайперы НХЛ Игры Голы

1. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894

2. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801

3. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766

4. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741

5. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731

6. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717

7. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708

8. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1135 698

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: Мы должны создать социальный лифт для спортсменов и тренеров
В Калининграде прошел второй Всероссийский боксерский форум, который собрал больше 500 представителей этого вида спорта из большинства регионов страны
Иоланда Чен: «Прежнее руководство ВФЛА когтями вцепилось в свои места. Они готовы загубить карьеры Ласицкене и других спортсменов»
Чемпионка мира и призер крупных турниров в тройном прыжке прокомментировала в интервью kp.ru скандал в российской легкой атлетике
Новости 24
Российский футбольный союз не уведомили о недопуске сборной на ЧМ-2022
Госдума одобрила законопроект об общероссийской минуте молчания
Китайские врачи подтвердили, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку при беременности или родах
В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин
Редакция РБК эвакуирована из-за пожара
В Китае создают робота для взятия анализов на коронавирус
Трамп: "Положение США прочное как никогда прежде"
Поездку в общественном транспорте можно будет оплатить по QR-коду
BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году
Американские врачи призвали сократить потребление мяса
Песков: Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом
Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»
Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен
Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий
МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране