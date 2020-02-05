Пять послов самых влиятельных стран мира приехали в Кремль

Обычно церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину - цветник разнообразных национальных нарядов, какие в Кремле нечасто увидишь. Но в этот раз среди скучных коллег в деловых костюмах выделялись разве что новый посол Марокко, в таком наряде, как будто только что вышел из новостей про борьбу с коронавирусом, да посол Камбоджи во белом френче с погонами и фиолетовых шортах.

Эта церемония отличалась своим политическим весом.

За последние месяцы новые послы прибыли в Россию из Китая, Франции, Германии, Великобритании, США и еще двух десятков стран. И такого, чтобы в Александровском зале Кремля собрались главы дипмиссий как минимум пяти самых влиятельных держав планеты, не было очень давно.

- К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты, - обратился к собравшимся президент России. - Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной.

Впрочем, уровень отношений с Россией отдельных стран было видно невооруженным глазом. Например, новый посол Китая Чжан Ханьхуэй, вручив свои грамоты, для полагающейся по протоколу фотографии встал плечом к плечу с президентом России. А новый посол Великобритании Дебора Броннерт и грамоты подала издалека, и для фото встала в полуметре.

- От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости, во многом зависит мир и безопасность на планете, - обратился Путин в своей традиционной речи непосредственно к новому послу Штатов Джону Салливану. - Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Россия готова к содержательному диалогу с американской стороной. Для нас совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное, конструктивное русло, в интересах не только России и США, но и всего мира.