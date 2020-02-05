Более тонны пластиковых крышек собрали в Иркутской области участники акции #МусоруКрышка

Акция полезная, добрая и, как уже показывает практика, очень нужная. В феврале 2019 года «Слата», поддержав экологическую инициативу Иркутского благотворительного фонда «Подари планете жизнь», запустила торжественный старт бессрочной акции «МусоруКрышка». Тогда в супермаркете, расположенном в ТРЦ «Юбилейный» города Иркутска, установили первый контейнер. В него любой горожанин мог выбросить пластиковые крышки от самой разной продукции - от бутылок из-под сока до тюбиков зубной пасты. Сегодня такие специальные урны есть в 76 супермаркетах «Слата» в Иркутске, Ангарске и Шелехове.

- За год жители Иркутской области собрали более тонны крышек, а именно 1383 кг, - рассказывает руководитель пресс-службы торговой сети «Слата» Яна Абалымова. - Мы видим, что наши покупатели живо откликаются на инициативу. Что особенно радует, в процесс сбора вместе с родителями вовлекаются и дети. Им интересно бросать крышечки в урны. Все чаще получаем отзывы и в социальных сетях, благодаря хэштегу #МусоруКрышка и отметки @slata_irk. Словом, акция направлена на воспитание осознанного экологичного потребления.

Кстати, урна, объем которой 70 литров, заполняется в среднем от трех недель до 1,5 месяца. Далее крышки вывозят и отправляют на переработку. Их переплавляют в гранулы, из которых потом изготавливают пластиковые изделия непищевого назначения - канистры, тазы, ведра, плечика для одежды и др. Организаторы отмечают, что со временем количество крышек становится больше, соответственно, и жителей, которые принимают участие в акции, тоже.

Ну а вырученные средства направляют на посадку деревьев. Выбрано две локации - на острове Ольхоне и в Иркутске. В мае 2019-го уже было высажено 18 деревьев на особо охраняемой территории «Синюшина гора» в рамках ежегодной городской акции «Посади дерево - подари планете жизнь» и 1000 деревьев на острове Ольхоне - на территории Прибайкальского национального парка в рамках Всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево - сохрани Байкалу жизнь».

В 2020 году сбор крышек приурочен к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в мае будут высажены Аллеи Победы.

Акция продолжается!

- Главная цель проекта - изменить отношение людей к тому, что они выбрасывают, и учит бережному отношению к окружающей среде, - заключает Наталья Еремеева, директор БФ «Подари планете жизнь». - Ведь даже те самые пластиковые крышки - это ресурс, которым нужно правильно распоряжаться, чтобы сохранить природу для будущего поколения.