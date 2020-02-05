Как позаботиться о природе с умом: москвичей научат осознанному эковолонтерству

Стараться разделять мусор, отказаться от лишнего пластика, подкармливать зимой птиц - последнее время все больше россиян интересуются тем, какой ущерб человек наносит природе - и как уменьшить свой личный "экологический след". А с каких экологических привычек стоит начать, какие наши поступки действительно принесут пользу? Разобраться в этом не так-то просто.

Помочь москвичам заботиться о природе с умом решили добровольцы движения #МосЭко. Они запускают серию воркшопов по эффективному эковолонтерству.

Здесь ждут всех жителей Москвы и области, небезразличных к окружающей среде.

- Вы можете быть действующим волонтёром, сотрудником экологической организации, а может быть только хотите попробовать себя в этой сфере. Вы можете быть школьником, студентом, или вы уже давно окончили учёбу, главное - это ваше желание делать полезные дела на благо природы московского региона и планеты Земля, - говорят организаторы.

Первое занятие пройдет 11 февраля, всего же воркшопов будет 10, на них активисты осветят 13 тем.

Первое занятие будет вводным - слушателям расскажут об основных направлениях эко-волонтерства. На следующих воркшопах можно будет узнать, как грамотно организовать уборку мусора на природе, сбор макулатуры, провести экоурок и посадку деревьев. Участники получат сертификат за каждый пройденный воркшоп, а после смогут применить свои знания на практике и поучаствовать в «Единых днях действий», которые проводит #МосЭко.

Где: в Экоцентре «Сборка», по адресу Ленинградский проспект, дом 80, корпус 25

Регистрация на первый воркшоп (вход свободный)

Регистрация на следующие воркшопы откроется чуть позже

Когда:

Занятия будут идти каждый вторник с 19:00.

Первое, вводное пройдет 11 февраля.

Далее расписание такое:

«Экологическая культура волонтера», 18.02.2020

«Организация экомероприятий», «Событийное волонтерство», 25.02.2020

«Экологическое волонтерство Pro bono», «Информационное сопровождение эковолонтерской деятельности» 03.03.2020

«Организация экологических акций в сфере содействия городскому озеленению», 10.03.2020

«Волонтерство в приютах для безнадзорных животных», 17.03.2020

«Организация волонтерской уборки на природной территории», 24.03.2020

«Организация акции по приёму вторсырья и просвещению в сфере раздельного сбора отходов», «Акции по приёму опасных отходов (батареек, электроники): нюансы», 31.03.2020

«Волонтерство на ООПТ», 07.04.2020

«Добровольные лесные пожарные», 14.04.2020