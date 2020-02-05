2020-02-05T15:35:48+03:00
Умные вещи

Почему не стоит экономить на антивирусе

Если 20 лет назад хакеры, вирусы и трояны чаще угрожали персонажам из фильмов, то сегодня они вполне реальны, и обеспечение кибербезопасности — важнейшая задача владельца смартфона, ноутбука или ПК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кибератаки совершаются каждые 14 секунд. К 2021 году ущерб от киберпреступности может достигнуть $6 трлн и превысить экономический ущерб от стихийных бедствий. Эти цифры подчеркивают необходимость задуматься об информационной безопасности на уровне каждого пользователя.

В сети сотни бесплатных программ для защиты компьютеров и смартфонов. Соблазн сэкономить на кибербезопасности велик, но выгода сомнительна — ведь бесплатные программы-защитники зачастую просто не способны вычислить вирус или троян, а иногда и сами бывают опасны для пользователей.

Так, в ноябре 2019 года были обнаружены антивирусные приложения на Android, угрожающие приватности пользователя и его личной информации. Они запрашивали разрешение делать звонки, а также на доступ к файлам и геолокации. Все эти сведения могут быть проданы брокерам данных.

Отказ от приобретения антивирусного решения может повлечь расходы, несравнимые со стоимостью лицензии, ведь киберпреступники постоянно совершенствуют способы нелегального заработка в сети.

С помощью вредоносного ПО злоумышленник получает возможность похитить пароли от учетных записей, получить доступ к банковским счетам, взломать веб-камеру и даже установить полный контроль над компьютером.

Довольно популярны вирусы-вымогатели, которые шифруют на устройстве жертвы все данные: от личных фото до приложений. Затем пользователь получает уведомление, что восстановить доступ он сможет только заплатив выкуп.

Распространяются вирусы-вымогатели разными способами. Можно случайно загрузить его вместе с файлом очередной серии любимого «Физрука» или кликнув по баннерной рекламе сомнительного содержания. Антивирус следит за процессами, которые пытаются изменять данные пользователя и своевременно предупреждает о потенциальной угрозе и блокирует вредоносный файл.

В сети также процветает фишинг — вид мошенничества, цель которого — под любыми предлогами выманить данные пользователя: ФИО, кодовое слово, пароли и т. д. или убедить его загрузить вредоносное ПО.

Отличный пример фишинговой атаки — знаменитые «Нигерийские письма» от принца с миллиардами на счетах, которыми он непременно поделится, но сначала ему нужно получить от вас пару сотен долларов в качестве «гарантии».

В августе 2019 года фишингу подверглись владельцы гаджетов Apple. Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. Атака была нацелена на пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID, чтобы внушить жертвам больше доверия.

Как правило, фишинговое письмо или сайт легко отличить по перепутанным буквам в домене (sbOrbank.ru, tEnkoff). Однако фишинговые рассылки могут приходить и с подлинных адресов, если хакеру удалось взломать почтовый сервис или получить доступ к ресурсу. Например, злоумышленники распространяли вредонос от имени известной транспортной компании DHL, используя адрес support@dhl.com. Даже самый бдительный пользователь рискует стать жертвой таких атак, зато антивирус с функцией «Антифишинг» сумеет вычислить мошенника и вовремя предупредить об опасности.

Методы киберпреступников постоянно совершенствуются, а значит атаки на пользователей становятся все более изощренными. Даже специалистами не всегда под силу своевременно обнаружить угрозу и заметить, что на устройстве появилось вредоносное ПО. Поэтому личную информационную безопасность следует доверить грамотно подобранному антивирусу. Например, антивирус ESET NOD32 Internet Security обеспечивает защиту всех устройств домашней сети: компьютеры, смартфоны, планшеты и даже Smart TV.

На продукты ESET распространяется гарантия информационной безопасности, поэтому, если пользователю покажется, что компьютер с установленным антивирусом заражен, ему возвращается стоимость годовой лицензии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
iOS 14: главные изменения в системе Apple
Дату релиза iOS 14 еще сложно предсказать, учитывая большое обновление операционной системы iPhone iOS 13, которая была выпущена не так давно с множеством долгожданных функций (например, темный режим). Но все равно очень любопытно какие функции предложит
Новости 24
Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениями
«Медицина не должна поскальзываться»: известный блогер Ольга Шелест – о послании губернатора Самарской области
Путин призвал правительство добиться прорыва в дебюрократизации
В работе "Яндекса" произошёл сбой
Путин: Состав правительства у нас, я считаю, оказался оптимальным
В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая
Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса
В Госдуме хотят ограничить использование шипованной резины
«Решили на людях нажиться»: Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, завышающих цены
Мы своих не бросаем: Голикова об эвакуации россиян из Уханя
Эксперт оценил преимущества танка Т-90М перед конкурентами
Россияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету в октябре 2020 года
Adidas временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маски
Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом
#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам
Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
Боксёр Кушиташвили, ударивший росгвардейца, обжаловал арест
Минздрав: На разработку вакцины от коронавируса уйдет 8-10 месяцев
Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции
Все россияне, хотевшие улететь из Уханя, эвакуированы
Путин: "Человечество вновь оказалось у опасной черты"
ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Жириновский предложил написать «радостную» песню к Дню победы, «с оптимизмом»
В Подмосковье начались учения по борьбе с распространением коронавируса
Эксперт дал советы по борьбе с новыми кредитными махинациями