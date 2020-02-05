Почему не стоит экономить на антивирусе

Кибератаки совершаются каждые 14 секунд. К 2021 году ущерб от киберпреступности может достигнуть $6 трлн и превысить экономический ущерб от стихийных бедствий. Эти цифры подчеркивают необходимость задуматься об информационной безопасности на уровне каждого пользователя.

В сети сотни бесплатных программ для защиты компьютеров и смартфонов. Соблазн сэкономить на кибербезопасности велик, но выгода сомнительна — ведь бесплатные программы-защитники зачастую просто не способны вычислить вирус или троян, а иногда и сами бывают опасны для пользователей.

Так, в ноябре 2019 года были обнаружены антивирусные приложения на Android, угрожающие приватности пользователя и его личной информации. Они запрашивали разрешение делать звонки, а также на доступ к файлам и геолокации. Все эти сведения могут быть проданы брокерам данных.

Отказ от приобретения антивирусного решения может повлечь расходы, несравнимые со стоимостью лицензии, ведь киберпреступники постоянно совершенствуют способы нелегального заработка в сети.

С помощью вредоносного ПО злоумышленник получает возможность похитить пароли от учетных записей, получить доступ к банковским счетам, взломать веб-камеру и даже установить полный контроль над компьютером.

Довольно популярны вирусы-вымогатели, которые шифруют на устройстве жертвы все данные: от личных фото до приложений. Затем пользователь получает уведомление, что восстановить доступ он сможет только заплатив выкуп.

Распространяются вирусы-вымогатели разными способами. Можно случайно загрузить его вместе с файлом очередной серии любимого «Физрука» или кликнув по баннерной рекламе сомнительного содержания. Антивирус следит за процессами, которые пытаются изменять данные пользователя и своевременно предупреждает о потенциальной угрозе и блокирует вредоносный файл.

В сети также процветает фишинг — вид мошенничества, цель которого — под любыми предлогами выманить данные пользователя: ФИО, кодовое слово, пароли и т. д. или убедить его загрузить вредоносное ПО.

Отличный пример фишинговой атаки — знаменитые «Нигерийские письма» от принца с миллиардами на счетах, которыми он непременно поделится, но сначала ему нужно получить от вас пару сотен долларов в качестве «гарантии».

В августе 2019 года фишингу подверглись владельцы гаджетов Apple. Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. Атака была нацелена на пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID, чтобы внушить жертвам больше доверия.

Как правило, фишинговое письмо или сайт легко отличить по перепутанным буквам в домене (sbOrbank.ru, tEnkoff). Однако фишинговые рассылки могут приходить и с подлинных адресов, если хакеру удалось взломать почтовый сервис или получить доступ к ресурсу. Например, злоумышленники распространяли вредонос от имени известной транспортной компании DHL, используя адрес support@dhl.com. Даже самый бдительный пользователь рискует стать жертвой таких атак, зато антивирус с функцией «Антифишинг» сумеет вычислить мошенника и вовремя предупредить об опасности.

Методы киберпреступников постоянно совершенствуются, а значит атаки на пользователей становятся все более изощренными. Даже специалистами не всегда под силу своевременно обнаружить угрозу и заметить, что на устройстве появилось вредоносное ПО. Поэтому личную информационную безопасность следует доверить грамотно подобранному антивирусу. Например, антивирус ESET NOD32 Internet Security обеспечивает защиту всех устройств домашней сети: компьютеры, смартфоны, планшеты и даже Smart TV.

На продукты ESET распространяется гарантия информационной безопасности, поэтому, если пользователю покажется, что компьютер с установленным антивирусом заражен, ему возвращается стоимость годовой лицензии.