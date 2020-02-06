HUAWEI MateBook D 14/15: высокий интеллект и вычислительная мощь

Считается, что ноутбук – это дитя компромисса. Он легкий, но не такой производительный, как настольный компьютер. Его можно положить в рюкзак и использовать в поезде или самолете, но время автономной работы у него ограничено. Технологический гигант HUAWEI решил совместить несовместимое и создал серию бескомпромиссно легких, но при этом и очень мощных ноутбуков HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с премиальным дизайном и емкой батареей для эффективной работы, развлечений и путешествий. И всё это по цене в несколько раз ниже, чем у флагманов с аналогичными характеристиками.

Пользователям, которые следят за новинками HUAWEI, уже знакомы такие технологичные фишки, как большой безрамочный экран, супербыстрая зарядка, разблокировка и включение одним касанием (кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев). Все это недавно появилось в смартфонах бренда, например, в HUAWEI Mate 30 Pro и HUAWEI nova 5T, а теперь перешло и в ноутбуки.

Экран FullView для полноты картинки

Как поместить 15,6 дюймовый экран FullView в ультратонкий ноутбук так, чтобы его толщина не превышала 17 мм? Задача не из простых. В HUAWEI решили ее за счет минимальных рамок. Благодаря этому рабочая площадь 15-дюймового экрана заняла аж 87%, а у 14-дюймового – 84%. Удобно, ничто не отвлекает взгляд. Кроме того, дизайнеры Huawei поместили фронтальную камеру в клавиатуру. Это также дало простор для более широкого экрана. Теперь особо бдительным гражданам нет необходимости заклеивать глазок пластырем: поднять или спрятать камеру можно в один клик.

Изящность HUAWEI MateBook D 15 подтверждает и самый легкий среди устройств этого класса вес: всего 1,53 кг. При том, что корпус полностью сделан из металла.

Дисплеи новых HUAWEI MateBook D 14 и D 15 имеют сертификацию компании TЬV Rheinland (одного из ведущих экспертов в области независимого технического аудита), подтверждающую эффективное снижение синей составляющей в спектре подсветки. Это значит, что при длительной работе глаза меньше устают.

Новые лэптопы от мирового производителя Huawei .

ВАЖНО!

HUAWEI MateBook D 15

• Вес – 1,53 кг.

• Габариты – 357,8Ч229,9Ч16,9 мм

• Соотношение сторон экрана – 16:9

• Разрешение экрана – 1920х1080

• Функция «телефон в ноутбуке»

Постоянно сталкиваясь с необходимостью перекинуть с одного устройства на другое фото, видео, музыкальный файл или письмо, хочется этот процесс ускорить и упростить. Два года назад HUAWEI представил в помощь пользователям технологию HUAWEI OneHop. Она позволила мгновенно обмениваться файлами между смартфоном и персональным компьютером через NFC и Bluetooth. В ноутбуках HUAWEI MateBook D 14 и D 15 эту функцию обновили. Теперь она называется HUAWEI Share («Мультискрин»), и с ее помощью экран телефона мгновенно проецируется на дисплей ноутбука. Далее можно перетаскивать файлы, писать сообщения в мессенджерах, делиться документами из памяти MateBook D 14/15, используя мышь и тачпад.

Процессор по прозвищу «зверь»

К производительности современных ноутбуков требований куда больше, чем раньше. Ведь лэптоп теперь постоянно берут с собой для работы в графических программах, создания презентаций и таблиц, проектирования схем, редактирования видео, 3D-рендеринга (визуализации). Причем зачастую все это выполняется в режиме многозадачности.

Чтобы обеспечить HUAWEI MateBook D 14/15 необходимую мощность и высокую скорость работы, их оснастили процессором AMD Ryzen™ 5 3500U. Мой тестовый экземпляр D 15 работал действительно шустро и, что интересно, долго оставался холодным, а значит, и дольше держал заряд. HUAWEI серьезно поработал над системой вентиляции, установив в новые устройства Shark Fin Fan 2.0. Это вентиляторы с более тонкими S-образными лопастями (их количество на 33% больше, чем у вентиляторов предыдущих моделей), которые поддерживают стабильно низкую температуру при том же уровне шума.

ВАЖНО!

Результаты тестов на производительность

• PCMark® 10 Web Test: +14% при работе с веб-браузером

• Adobe® Photoshop®: +27% при редактировании файлов

• Время открытия файлов ppt – на 31% быстрее

• Время копирования файлов – на 80% быстрее

• Улучшенная вентиляция – на 27% эффективнее

• Батарея: 9,5 часа без подзарядки

Любопытно, что при высоких производственных мощностях ноутбук долго держит заряд. Например, на MateBook D 14 можно около 9,5 часа смотреть видео – несколько интересных фильмов подряд или с перерывом – и не беспокоиться о подключении к сети. Но я особенно оценил технологию супербыстрой зарядки. Полностью пустой аккумулятор набирает 53% заряда всего за полчаса.

В комплект MateBook D 14/15 входит портативное зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C, с помощью которого – барабанная дробь – можно зарядить не только ноутбук, но также планшет или смартфон с аналогичным разъемом! Это просто жизненно важный плюс для путешественников, которые стараются не брать с собой в дорогу ничего лишнего.

ВАЖНО!

Полная батарея HUAWEI MateBook D 15 это:

- 6,6 ч офисного использования

- 6,3 ч просмотра видео

- 6,2 ч серфинга в интернете

КСТАТИ

Ноутбуки HUAWEI MateBook D 14 и D 15 поступят в продажу России 14 февраля. Предзаказ стартует с 7 февраля 2020 года.