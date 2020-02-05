Полиция начала проверку фиктивности брака экс-мужа Лолиты

13 февраля в Басманном суде наконец начнётся бракоразводный процесс Лолиты Милявской с пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Несмотря на то, что общих детей у пары нет, и совместно нажитое имущество они не делят (по крайней мере, пока), расставание затянулось на несколько месяцев: певица пытается доказать, что восемь лет совместной жизни для молодого мужа были фиктивным браком - создавать семью он не собирался, а преследовал лишь меркантильные цели. Возможно, для тренера это уже второй фиктивный брак, ведь, как выяснил адвокат Сергей Жорин, ранее Иванов был женат на москвичке, которая старше его на 21 год. Теперь этот союз, распавшийся через несколько месяцев и подаривший белорусскому спортсмену паспорт гражданина РФ, проверяет полиция. Заявление от имени Лолиты подал ее адвокат.

В полиции приняли заявление Лолиты и ее адвоката.

- Наше обращение рассматривают в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Москве, - рассказал kp.ru Сергей Жорин. - В полиции его приняли со второго раза: сначала отказали - якобы я как третье лицо, не имею права подавать заявление о фиктивности чужого брака. Мол, делать это должен... сам Иванов, представляете? Пришлось разъяснить на 13 листах мои права со ссылкой на нормативные акты и приложить аргументы фиктивности брака Дмитрия Иванова с той женщиной. По нашим данным, вместе супруги не проживали и совместного хозяйства не вели. В фиктивном браке состояли семь месяцев - с 29 мая 2009 по 12 января 2010. 22 октября, то есть спустя почти пять месяцев после заключения брака, Иванов получил гражданство РФ. А затем, всего через 1,5 месяца подал заявление о расторжении брака. Все это вызывает вполне определённые подозрения. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут этому правовую оценку.

Напомним, сам фитнес-тренер поначалу отрицал, что до Лолиты был женат на возрастной москвичке. Но пару недель назад на ток-шоу «Звёзды сошлись» все-таки признал союз, заявив, что отношения длились два года. Бывшая жена Иванова умерла несколько лет назад, но ее родственники пояснили «КП», что брак с тренером был «дружеской помощью хорошему человеку». Однако, теперь, если фиктивность будет доказана, Иванов лишится «нажитого» российского гражданства. А если и брак с Лолитой следом признают таким же «липовым», то следом экс-супруг потеряет и израильский паспорт, который получил благодаря Милявской.

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