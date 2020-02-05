Грузчика из "Ашана", издевавшегося над пасынком, арестовали на 2 месяца

В среду, 5 февраля, Чертановский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об аресте 38-летнего Мурата Шханукова, того самого грузчика "Ашана", которого подозревают в издевательствах над тремя детьми жены. Напомним, скандал разразился после того как в соцсетях появилась видео, на котором бородатый мужик, угрожая ударами, заставляет пятилетнего пасынка делать приседания.

У зала суда толпа журналистов ожидала увидеть тирана, который держал в страхе троих детей и жену. Но в сгорбившемся мужчине, ростом ниже среднего бородача с видео было просто не узнать. Мурат явно выбрал образ жертвы: опустил взгляд в пол и сложив руки на животе имметировал нервную дрожь.

- Зачем Вы били ребенка, - спрашивали журналисты.

- Все скажет адвокат,- эту фразу Мурат твердил на все задаваемые ему вопросы.

Переводчика Мурат не просил, но с первых минут судья не могла разобрать его слова. Мурат с сильным акцентом бормотал что-то себе под нос. И с трудом формулировал ответы на стандартные вопросы.

- Семейное положение

- Женат.

- Несовершеннолетние дети имеются?

- Один ребенок, 11 лет.

- Место работы.

- Ашан.

- Кем работаете?

- Грузчик колбасного цеха. И колбасу резал, кому нужно.

Следственный комитет и прокуратура настаивали на аресте. Главный аргумент: может навредить детям, находясь на свободе. А вот речь адвоката, представляющего интересы детей, оказалась эмоциональной.

- Ваша честь, мы земляки с обвиняемым. Но мне стыдно от этого. Глава Кабардино-Балкарской республики взял дело на контроль. Будем добиваться строгого наказания. Это не человек, это не отец, это не мусульманен,- заявил Руслан Беппаев, адвокат . - Поддерживаем обвинение, настаиваем на аресте.

Мурат в свою защиту так ничего и не сказал и опять проборматал заученную фразу: "адвокат все скажет".

Защитник, традиционно для таких дел, настаивал на домашнем аресте. Но суд решил иначе. Ближайшие два месяца Мурат Шхануков проведёт в СИЗО.

Узнав решение суда Мурат прервал молчание. И выдвинул свою версию событий.

- Я жалею очень. Да бил мальчика, признаю, виноват. Но это было только 1 раз. До этого я только по попе давал. А потом придумал наказывать приседаниями. Девочек не трогал вообще. Я не знал, что сестра жены записала это видео. Думаю, она из злости. Она жила у нас 10 дней и однажды предложила мне стать моей второй женой. Я сперва согласился и изменил жене. В это время жены не было дома. А потом я не смог с этим жить и жене все рассказал. Ее сестра это узнала и решила мне отомстить. Вот и сняла это видео.

Кстати, жена Мурата, 28-летняя продавец Пятерочки Рита Шханукова, которая с первых дней покрывала мужа, кажется, сменила позицию. В суд женщина не пришла и судя по настрою адвоката, защищать Мурата больше не будет.