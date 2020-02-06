Гражданская казнь с последующим разоблачением

Во Франции о деле Дрейфуса помнят: это было одно из самых заметных событий в жизни страны за последнюю четверть ХIХ века. Казнь Альфреда Дрейфуса состоялась в январе 1895 года. Правда, казнь была гражданская, но очень торжественная: на Марсовом поле в Париже при большом стечении народа с него сорвали все знаки отличия и сломали его шпагу. После этого Дрейфуса отправили в пожизненную ссылку на крошечный и практически незаселенный Чертов остров, что близ побережья Гвианы.

А приговорили его за то, что он передавал немцам секретные французские документы. Доказательством была записка, выуженная подкупленной уборщицей из мусорного ведра германского военного агента («передаю вам эти бумаги…», что-то в этом духе). Почерк вроде как был Дрейфуса, первобытная графологическая экспертиза это установила почти точно. Ну и в любом случае, кому, как не еврею, быть предателем? Все сходится.

О роли помойного ведра в истории

Так бы несчастный и гнил близ побережья Латинской Америки, если бы не Жорж Пикар, вскоре после процесса возглавивший французскую военную разведку. Пикар внимательнее рассмотрел ту самую бумажку из мусорного ведра и понял, что почерк - вовсе не Дрейфуса. И что, скорее всего, бумаги немцам передал другой человек. А значит, обвинение рушится.

Но начальство Пикара в штыки восприняло его расследование. Дело ведь закрыто, чего его ворошить?.. Пикар, однако, оказался фантастически настырным и упертым: судя по фильму Полански, он практически в одиночку превратил дело несправедливо осужденного в сенсацию десятилетия. За развитием истории следила вся Европа. Благодаря Пикару Эмиль Золя написал знаменитую статью «Я обвиняю» (и был приговорен за нее к году тюрьмы). О процессе высказывались крупнейшие писатели в диапазоне от Чехова до Жюля Верна, от Толстого до Ромена Роллана. Противники Дрейфуса обвиняли защитников Дрейфуса в том, что их спонсирует мировой еврейский комитет, - все, как полагается, безумие на марше.

Естественно, все без исключения критики проведут параллель между делом Дрейфуса и делом Романа Полански. Правда, первый был, безусловно, невиновен, а второй - безусловно, виновен в том, что вступил в сексуальную связь с 13-летней моделью; но любые сроки давности по делу Полански истекли (но в США такого понятия, как «срок давности», не существует), а жертва не просто тысячу раз простила режиссера, но и стала яростной его защитницей.

Фото: Кадр из фильма

Дрейфус и немного секса

Полански подломили карьеру, он провел несколько месяцев в швейцарской тюрьме, какие ему еще нужны наказания - публичная гражданская казнь? Но от него не отстают - наоборот, все активнее тыкают носом в тот давний инцидент.

В 2003 году ему присудили «Оскар» за режиссуру, а в 2018-м исключили из Американской киноакадемии. На Венецианском кинофестивале председатель жюри Лукреция Мартель демонстративно не пошла на прием по случаю премьеры «Офицера и шпиона» (потом, правда, присудила фильму Гран-при, но шум все равно пошел страшный). В Британии и США картина до сих пор не вышла в прокат, потому что не нашла прокатчика.

Напомним, недавно в такую же ситуацию попал Вуди Аллен, которого приемная дочь еще в начале 90-х обвинила в насилии: до суда дело тогда не дошло, но его последний фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России и Европе, но не в США.

Вот, в частности, об общественном мнении, которое проводит «изыскания в своих душах», руководствуясь то одним, то другим поветрием, Полански и снял свой фильм. И сказал в нем все, что хотел, - хотя не это в «Офицере и шпионе» главное. Собственно, Альфред Дрейфус, блестяще сыгранный Луи Гаррелем, появляется всего в нескольких сценах: главный герой здесь Пикар (которого так же здорово играет Жан Дюжарден). Этот фильм - ода его врожденному чувству чести, которое оказывается превыше всего: благополучия, званий, положения в обществе, и за которое Полански готов ему простить даже сдержанный антисемитизм. Именно Пикар оказывается настоящим героем, который в общем-то не делает ничего, кроме того, что упорно ведет себя по совести и сообразно своему долгу.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«1917»

Главный претендент на «Оскар» - фильм Сэма Мендеса о Первой мировой. Двое юных британских капралов 6 апреля 1917 года должны пробраться через оставленные немцами позиции и доставить срочное сообщение руководству батальона, готового ринуться в атаку. Снято все это как бы в реальном времени двухчасовым планом без склеек (на самом деле склеек множество, но они замаскированы). Эффект - убийственный. Это эмоциональная, захватывающая трагедия с отличными актерами (не только мелькающие в эпизодах Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, но и мало кому известные ребята в главных ролях очень хороши).

1917 - Трейлер.

«Маленькие женщины»

Еще один претендент на «Оскар» - экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт, который в Америке знают более или менее все. Четверо сестер разного возраста и с разными характерами взрослеют, пока их отец на Гражданской войне. Хорошие актрисы (Сирша Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон), хорошие костюмы, лишенный нафталиновости сценарий - и все-таки конкуренции «1917» фильм Греты Гервиг составить не сможет.

Маленькие женщины - трейлер.

«Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»

Харли Квинн - психиатр, лечившая в дурдоме Джокера и без памяти в него влюбившаяся. Она помогла ему сбежать, стала его подругой и заодно - такой же отмороженной социопаткой, только веселее и бесшабашнее. На большом экране она уже появлялась в «Отряде самоубийц»; отдельный фильм о ее приключениях начинается с расставания с Джокером и попыток зализать душевные раны.

Хищные Птицы - первый трейлер.

«Мальчик русский»

Дебютный фильм Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, - короткая, на 70 минут, история про Первую мировую войну и паренька, который в первом же бою ослеп из-за отравляющего газа иприта. Теперь используют его уши: сажают за агрегат, чья труба направлена в небо, и требуют, чтобы мальчик через наушники улавливал звуки вражеских самолетов и вовремя бил тревогу.