«М» - это Магадан

Власти Магаданской области активно развивают туристическую инфраструктуру в своем регионе. Разработали удобную навигацию к достопримечательностям, обучают инструкторов, организовывают интересные мероприятия, выставки и творческие встречи. В результате все больше туристов приезжает увидеть красоты региона.

Чем 2019 год запомнился туристическому сообществу? Подводим итоги с Туристским информационным центром (ТИЦ) Магаданской области.

ИДИ ПО ЗНАКАМ

В течение года ТИЦ совместно с региональным министерством культуры и туризма внедряли туристской навигации на территории Магаданской области. Система представляет собой сеть дорожных знаков, каждый из которых включает название объекта на русском и английском языках, направление и дистанцию до объекта турпоказа, а также QR-код с двуязычным описанием. Всего было изготовлено 32 знака туристической навигации к основным достопримечательностям на территориях городов, 24 знака из которых уже установлены, а 7 будут смонтированы в ближайшее время. Проект планируется продолжить и расширить в 2020 году.

Дмитрий Ягубкин. Фотоконкурс «Открой для себя Колыму», номинация «Северная кухня».

Всего за 2019 год команда ТИЦ организовала и провела 24 внутрирегиональных мероприятия, среди которых творческие встречи с блогерами и путешественниками, магаданскими туристами, курсы «Подготовка инструкторов детского-юношеского туризма» и «Подготовка руководителей и участников некатегорийных походов», проведенные совместно с Магаданским городским турклубом и городским спорткомитетом. Большой популярностью пользовалась велоэкскурсия, подготовленная ТИЦ в рамках «Золотого фестиваля».

Особенно стоит отметить Магаданский областной турслет, приуроченный к 80-летию Магадана. Слет туристов подобного уровня проводился впервые после долгого перерыва. Опыт показал востребованность и заинтересованность среди городских участников, а также необходимость ежегодного проведения слета для большего привлечения команд из области.

Артур Федоров. Фотоконкурс «Открой для себя Колыму», номинация «Культура и традиции Колымы».

В ЦЕЛЯХ — НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ТИЦ представлял Магаданскую область и за пределами региона, участвуя в выездных международных туристических выставках Интурмаркет и MITT в Москве, Восточном экономическом форуме во Владивостоке и на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве».

На площадке «Дней ДВ» в Экспоцентре экспертному совету была представлена концепция развития туризма в Магаданской области на 2020-2025 годы. А также презентован туристический бренд – буква М, в очертаниях которой легко угадываются горы и эвенский орнамент. Он будет использоваться при представлении Магаданской области на всероссийских и международных туристических событиях, при художественном оформлении печатных изданий и сувенирной продукции о регионе. Автором логотипа стал магаданский дизайнер Андрей Осипов.

Максим Городничий. Фотоконкурс «Открой для себя Колыму», номинация «Туристические маршруты».

Турцентр активно сотрудничает с художниками и дизайнерами и готовит интересные коллаборации. В 2020 году планируется выпуск двух карт Магадана. Помимо сувенирной лавки в 2019 году в офисе ТИЦ появилась открытая библиотека изданий про Дальний Восток. Для посетителей центра на полках представлены художественные, исторические и краеведческие книги, фотоальбомы на любой вкус.

За 2019 год в ТИЦ обратились 1006 туристов: лично, онлайн через соцсети и электронную почту. В сравнении с 2018 годом, увеличение посещаемости составило 17,5%.

Ключевым событием начала 2020 года станет создание Агентства по туризму Магаданской области, в составе которого будет работать ТИЦ. Основными задачами Агентства будут обеспечение реализации государственной политики в сфере туризма на территории области, продвижение региона на внутреннем и внешнем туристских рынках.

Цели на 2020 год – продолжать работу по существующим проектам, а также открыть новые направления деятельности. Вместе с тем, проводить для жителей и туристов Магаданской области интересные мероприятия, выставки и творческие встречи.