Минобороны: на боевое патрулирование вышли автономные ракетные комплексы "Ярс"

В рамках тактического учения в Новосибирском соединении на маршруты боевого патрулирования вышли подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

- В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, - сообщает Минбороны России.

Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

В военном ведомстве отметили, что особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействию воздушного нападения, отражения диверсионно-разведывательных групп, а также выполнения комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.

Непосредственное участие в проведении учений в ходе войсковой стажировки в Новосибирском ракетном соединении принимают курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого.