В Сирии погибли российские военные специалисты

МИД РФ в четверг сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе российских и турецких военных специалистов. Это северная часть Сирии, где находятся остатки боевиков. Но в последнее время Москва фиксирует здесь рост напряженности и насилия.

- В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников, - говорится в заявлении МИД РФ. - Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела.

Обстоятельства смерти и имена погибших пока не указаны.

При этом МИД обращает особое внимание на попытки Запада представить экстремистские группировки умеренными.

- В этой связи обратили внимание на ряд заявлений западных стран, прежде всего США, в которых террористов «Хейат Тахрир аш-Шам» пытаются представить в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий (РПБД). Никакого РПБД с террористами никогда не было и быть не может. Кроме того, замалчиваются факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы, - заключают в министерстве.

Напомним, 4 февраля ситуацию в Идлибе обсуждали президенты России и Турции. Как передавала пресс-служба Кремля, Владимир Путин отметил «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов».