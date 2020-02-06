2020-02-06T14:13:26+03:00
В мире

В Сирии погибли российские военные специалисты

Продолжаются атаки и на базу «Хмеймим»
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе `Хмеймим` в Сирии.Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе `Хмеймим` в Сирии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

МИД РФ в четверг сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе российских и турецких военных специалистов. Это северная часть Сирии, где находятся остатки боевиков. Но в последнее время Москва фиксирует здесь рост напряженности и насилия.

- В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников, - говорится в заявлении МИД РФ. - Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела.

Обстоятельства смерти и имена погибших пока не указаны.

При этом МИД обращает особое внимание на попытки Запада представить экстремистские группировки умеренными.

- В этой связи обратили внимание на ряд заявлений западных стран, прежде всего США, в которых террористов «Хейат Тахрир аш-Шам» пытаются представить в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий (РПБД). Никакого РПБД с террористами никогда не было и быть не может. Кроме того, замалчиваются факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы, - заключают в министерстве.

Напомним, 4 февраля ситуацию в Идлибе обсуждали президенты России и Турции. Как передавала пресс-служба Кремля, Владимир Путин отметил «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов».

В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты.Причиной их смерти стала вспышка террористической активности в республике

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"В такие моменты я очень чутко ощущаю связь со своей страной": Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии
Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину [видео]
Новости 24
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает
В Москве следователя по особо важным делам задержали за взятку в 4,3 млн рублей
Священник Дмитрий Смирнов: Интернет нужно запретить для детей до 21 года
Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса
Компания BellFlight опубликовала анимационный ролик с уничтожением систем С-400
Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню образования в школах
Песков: отчёт Счётной палаты о работе правительства требует анализа
Тимошенко спровоцировала потасовку депутатов в Верховной Раде
Клишас: в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
МИД: в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты
Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов
В Москве избили депутата
Корабль "Союз МС-13" благополучно доставил космонавтов на Землю
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме