2020-02-06T14:52:32+03:00
Экономика

Покупателей квартир пугают: грядет подорожание на 25%

Эксперты успокаивают — это реклама
Елена ОДИНЦОВА
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Автомобили на парковке у строящегося жилого дома в Мурино, Ленинградская область. Фото: Роман Пименов/ТАССАвтомобили на парковке у строящегося жилого дома в Мурино, Ленинградская область. Фото: Роман Пименов/ТАСС
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Цены на жилье могут взлететь аж на четверть в ближайшие пару лет. Такой прогноз дали "Известиям" в Совете Федерации. Причина — переход застройщиков на новые правила работы. Теперь они вынуждены строиться преимущественно за счет банковских кредитов. Что привело к увеличению затрат на строительство, а у некоторых — и к сложностям с получением финансирования. Неужто мы опять возвращаемся в эпоху резкого роста цен на квартиры?

- Максимум, на что может подорожать жилье в этом году — 5-7% в среднем. Примерно как оно подорожало в 2019 году. Застройщики, конечно, могут повысить цены, на сколько хотят, но как уже показал опыт прошедшего года, у них сразу возникают проблемы с продажами, - утверждает член совета Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. - Для того, чтобы цены могли вырасти на 25% — хоть по новым правилам работы, хоть по старым, — нужен соответствующий рост доходов населения. А его нет. И кто будет это вздорожавшее жилье покупать, тем более за пределами Москвы и еще пары крупнейших городов?

Переход застройщиков на новые правила работы может повлечь резкий взлет цен на квартиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Переход застройщиков на новые правила работы может повлечь резкий взлет цен на квартиры.Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшой рост цен, по мнению эксперта, все же будет. Ипотечные ставки понемногу падают - что делает жилье чуть доступнее даже при некотором росте цен. Причина два — снижение ставок по вкладам. Квартиры в связи с этим опять стали покупать в инвестиционных целях — это в целом выгоднее, чем держать деньги в банке.

Опрошенные «КП» представители застройщиков сообщили, что у нормально работающих компаний затраты в связи с новыми правилами выросли в среднем на 4-5%. А повысить цены более чем на 5-10% можно позволить себе только в случае какого-то ну очень успешного и спрашиваемого проекта — каких немного. Что же касается заявлений из серии «завтра все круто подорожает — покупайте сейчас», так это традиционный рекламный ход.

КСТАТИ

Что будет с ипотекой в 2020 году

В прошлом году в сфере недвижимости произошло два важных изменения. 1 августа в силу вступил закон об ипотечных каникулах, который позволяет заемщику сделать паузу в выплатах по кредиту на срок до полугода. Также есть возможность снизить на этот период сумму выплат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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