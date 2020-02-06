Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта

Израильский историк и футуролог Ной Юваль Харари сегодня является одним из самых продаваемых авторов мира. Бестселлерами стали его книги «Sapiens: краткая история человечества» (новый взгляд на процесс эволюции) и «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня» (о том, как человечество будет стремится к бессмертию и вечному счастью, и в процессе уничтожить мир, каким мы его знаем). Журнал Foreign Policy включил Харари в число главных мыслителей последнего десятилетия.

На Давосском экономическом форуме - 2020 Харари выступил перед мировой элитой с очередным мрачным предостережением. «Комсомолка» законспектировала доклад и предлагает читателям главные тезисы из него.

Историк и футуролог Ной Юваль Харари сегодня является одним из самых продаваемых авторов мира.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ТРИ УГРОЗЫ

- Три глобальных вызова стоят сейчас перед человечеством: ядерная война, экологический коллапс и технологическое разрушение.

- Автоматизация скоро уничтожит миллионы рабочих мест, и, хотя будут созданы новые рабочие места, нет уверенности в том, что люди смогут быстро переучиться и обрести необходимые навыки.

- Те, кто проиграют и не смогут быть востребованными на рынке труда, организуют новый бесполезный класс – бесполезный не с точки зрения их друзей и семьи, а с точки зрения экономической и политической элиты. Разрыв между бесполезным классом и усиливающейся элитой вырастет еще больше.

ЦИФРОВЫЕ КОЛОНИИ

- Революция в искусственном интеллекте создаст огромное неравенство не только между классами, но и между государствами.

- Гонка за искусственный интеллект уже началась: Китай и США лидирует в ней, а многие другие страны уже безнадежно отстали. Если мы не предпримем усилия, чтобы разделить преимущества искусственного интеллекта (ИИ) между всеми людьми, ИИ сосредоточит необъятные богатства в нескольких долинах высоких технологий, а остальные страны либо обанкротятся, либо станут «колониями данных».

- С искусственным интеллектом собирать машины будет дешевле в Калифорнии, чем в развивающихся странах воде Мексики. И представьте, что будет если кто-то в Пекине или Сан-Франциско знает всю медицинскую и персональную информацию о каждом политики, судье и журналисте в стране.

- Когда у вас достаточно данных, вам не нужно посылать солдат для контроля над чужой страной.

ЦАРСТВО АЛГОРИТМОВ

- Кроме неравенства искусственный интеллект приносит угрозы цифровых диктатур.

- Новые биологические знания, помноженные на способности современных компьютеров, помноженные на огромные массивы данных дают возможность «взламывать людей».

- Система, которая знает нас лучше, чем мы себя сами, может предсказывать наши чувства и решения, манипулировать нашими чувствами и решения, а в конечном счете, делать решения за нас.

- Чем выше у человека положение в обществе, тем больше за ним будут следить.

- Уже сегодня миллионам людей Фейсбук подбирает новости, Гугл сообщает, что истинно, Нетфликс подсказывает, что смотреть, а Амазон и Алибаба говорят, что купить. В не столь отдаленном будущем похожие алгоритмы, расскажут нам куда идти работать и на ком жениться.

- Люди не будут понимать решения компьютеров, но будут доверять им. Точно так же, как сегодня 99% людей не понимают, как устроена финансовая система.

НОВАЯ РАСА

- Технологии могут не разрушить не только нашу экономику, политику и философию. Но и нашу биологию.

- Биотехнологии и искусственный интеллект дают возможность проектировать новые формы жизни.

- Правительства, корпорации и технологии будут использовать технологии, чтобы улучшить нужные им человеческие навыки. Например, ум и дисциплину.

- В результате мы можем получить новую расу людей – очень умную и дисциплинированную, однако в которой будет отсутствовать сострадание, артистизм и духовность.

- Ни одна нация не может предотвратить ядерную войну, климатическую катастрофу или разрушительное воздействие новых технологий в одиночку.

ХОРОШИЙ НАЦИОНАЛИСТ — ЭТО ГЛОБАЛИСТ

- Нам говорят, что есть непримиримые противоречия между глобализмом и национализмом. Мы должны выбрать одно или другое. Но это не так. Национализм – это не ненависть к иностранцам, а любовь к соотечественникам. И в 21 веке, чтобы обеспечить безопасное будущее своих соотечественников, нужно глобальное сотрудничество. Хорошие националисты должны быть глобалистами.

- Хороший пример – чемпионат мира по футболу. Болельщики отчаянно болеют за свои сборные, но при этом соревнования являют собой пример глобальной гармонии. Все играют по одним правилам.

- Сегодня мы живем в мире, где убийств происходит меньше, чем самоубийств. А порох намного менее опасен для жизни, чем сахар. Времена войн уходят в прошлое, хотя в некоторых частях мира они еще идут. Но мы настолько привыкли к этой ситуации, что никто не занимается укрепление глобального порядка. Если его не чинить, несколько лет он еще продержится, но затем рухнет – и мы снова обнаружим себя в пучине бесконечных войн.

- Конечно, даже если люди исчезнут, это будет не конец мира. Кто-то нас переживет. Возможно, это будут крысы, и они построят свою цивилизацию . Возможно, они даже будут учиться на наших ошибках. Но хотелось бы, чтобы мы могли доверить будущее планеты не крысам, а нашим лидерам.