2020-02-06T15:18:31+03:00
Экономика

Счетная палата признала работу чиновников неэффективной

В ведомстве Алексея Кудрина раскритиковали правительство Дмитрия Медведева
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: Владимир Гердо/ТАССПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Счетная палата опубликовала доклад по итогам масштабной проверки министерств и федеральных служб за 2017 - 2019 годы. Аудиторы изучили работу 30 ведомств. И пришли к удручающему выводу. Оказывается, наши чиновники не умеют ни планировать, ни исполнять данные правительством и президентом поручения. Даже нацпроекты.

Как выяснилось, большинство ведомств ставит себе цели и задачи только на год. Некоторые - на три года. Но даже в этом случае сложно говорить о стратегическом мышлении. С учетом майских указов свою работу надо планировать минимум на шесть лет вперед, заключают аудиторы.

«Несоблюдение установленных требований свидетельствует о низком качестве управленческого аппарата, который зачастую не способен организовать своевременное и качественное планирование», — говорится в докладе Счетной палаты.

К примеру, только в майских указах содержатся сотни показателей, которых нужно достигнуть в 2024 году. Но лишь половина из них отражена в долгосрочных планах министерств. Остальные повисают в воздухе.

Чем это плохо? Чиновники не работают без нормативных документов. И если в их планы не занести нужные показатели, то они и не будут их выполнять. Нет бумажки - нет действий. Тем не менее планы тоже не спасают. Во-первых, они сделаны как правило хаотично и формально. Во-вторых, за их исполнением следят вполглаза. Система контроля не выстроена. В-третьих, доклады о проделанной работе в большинстве ведомств не содержат конкретных достигнутых результатов. Все больше общие слова.

«Оценка результатов выполнения мероприятий плана осуществляется только эпизодически. Это не способствует повышению результативности и повышает риски неисполнения поставленных целей», - сетует аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова.

И самое главное - у ведомств не налажен механизм получения обратной связи от населения, выяснили проверяющие. То есть, довольны ли люди тем, как работает правительство и отдельные министерства, чиновники не знают. Или не хотят знать.

Счетная палата отправила доклад в Госдуму и теперь уже новое правительство должно будет исправить ошибки предыдущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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