Путин пошутил, что с новыми открытиями ученых России больше не нужен газ

- Я на вас смотрю — вы такие молодые, - удивлялся Владимир Путин на вручении премий молодым ученым в Кремле. - И мне хочется спросить вас: когда вы успели все оформить? Даже не сделать свои открытия, а оформить все эти бумаги?

По итогам 2019 года лауреатами премий президента стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, и кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов. Сидя в первом ряду кресел Екатерининского зала, они и в самом деле выглядели практически школьниками на фоне собравшихся мэтров отечественной науки. Но как заметил не без гордости президент, скоро ситуация изменится принципиальным образом.

- Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет, - заявил Путин. - Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Энергия, помноженная на талант и на знания, обязательно даст свой позитивный результат.

Президент Путин и доктор психологических наук Александр Веракса, ставший лауреатом премии за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Омоложение научного сообщества должно идти естественным путем, и молодые ученые благодаря введенной системе грантов и мегагрантов сегодня заинтересованы работать в России. О чем говорили и сами лауреаты — сейчас многим из них намного легче реализовать свои идеи на родине, чем за границей.

- Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, - подчеркнул Путин. - Конечно, постановка амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности.

После церемонии награждения президент подошел к лауреатам с бокалом шампанского еще раз поздравить и заодно поговорить об их разработках.

- Портативные, легкие источники солнечной энергии внедряем в одежду, в окна, - рассказывал о практическом применении своих работ Сергей Макаров.

- То есть скоро газ нам будет не нужен? - тут же отреагировал Путин.

- У нас же есть много труднодоступных мест — в Арктике или на Севере, там автономные источники энергии имеют критическое значение, - не сдавался Макаров.

- Для нашей страны, конечно, это очень важно, - одобрил работу президент.

- Очень сложная задача, - рассказывала об изучении рака Марина Ширманова. - Рак как объект очень сложный. Мы только сейчас, я говорю о мировой онкологической науке, учимся понимать, как это устроено, как это функционирует.

- У нас огромная программа сейчас, 80 процентов нацпрограммы по здравоохранению посвящено борьбе с онкологией, - пообещал поддержку Путин.