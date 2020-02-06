Нужно ли бороться с рюмочными в жилых домах

Власти решили дать право регионам ограничить продажу спиртного в ресторанах и магазинчиках, расположенных на первых этажах жилых домов. Ограничение касается площади – в законопроекте, который сейчас активно обсуждают в бизнес-сообществе, предлагается запретить торговлю горячительными напитками в точках с торговым залом менее 20 кв. метров.

- Мы выступаем против этого законопроекта, - сказал «КП» председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. - Закрытие таких точек приведет к потере работы для сотен тысяч людей — только в Москве и Московской области примерно 60 тысяч таких точек. Кроме того, запрет не уменьшит количество пьющих: кому надо, всегда найдет. А сокращение легальных точек продажи приведет к расширению черного рынка ночной торговли алкоголем.

Хуже будет для жителей домов, где расположены мини-рюмочные.

- Не отходя от дома: они покупают там не только спиртное, но и продовольственные товары, а теперь придется искать другие ночные магазины, и не везде они есть в пешей доступности, - продолжает наш собеседник. - У нас, к слову, вообще не хватает недорогих ночных кафе, где можно было бы культурно отдохнуть, не нарушая закон.

Закрытие малых алкогольных форм противоречит и государственным интересам.

- Государство выступает за увеличение налогов, а в результате закрытия этих заведений исчезнут десятки тысяч добросовестных предприятий-налогоплательщиков.

Ну, и наконец, запрет может привести к росту коррупции, считает представитель «Опоры России».

- Говорится о предприятиях с площадью торгового зала меньше 20 кв. метров, но там же есть и другие помещения, не всегда можно четко провести грань между служебным помещением и предназначенным для посетителей. Допускаю, что будут случаи вольной трактовки со стороны проверяющих. А любая вольная трактовка норм — это почва для коррупции. Да и нет у нас такого количества проверяющих — придется увеличивать штаты контрольных органов, а их и так у нас немало.

Все свои замечания организация направила в Администрацию президента.

Среди тех, кто выступает за запрет рюмочных, в частности, и Минпромторг. Но там оговариваются, что окончательное решение должно принимать общее собрание жителей конкретного дома.