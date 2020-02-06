ГлюкoZa высказалась о кризисе в отношениях с мужем

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица ГлюкоZа, высказалась о разводе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Звезда также рассказала о кризисе в отношениях с любимым человеком.

С завидной регулярностью в соцсетях то и дело появляются слухи о разладе отношений между Натальей Чистяковой-Ионовой и ее мужем Александром Чистяковым. Певица старается не реагировать на сплетни, предпочитая хранить молчание, но фанаты уверены, что брак звезды трещит по швам.

Наталья заверила, что никаких семейных конфликтов за слухами нет, поэтому определить их конкретный источник она не может. И предположила, что домыслы могут быть связаны с ее решением сменить ник в соцсетях. "Раньше он был связан с фамилией мужа", - цитирует певицу издание ОК!

ГлюкoZa также призналась, что действительно думала о расставании с Александром: "Бывало, что греха таить". Однако заверила, что как только такие мысли приходят ей в голову, она их сразу отгоняет от себя. "Нет, нет и еще раз нет", - заявила звезда.

glukozamusic Ты - подарок судьбы. Люблю, твоя Муся

По ее словам, кризис с любимым она переживает достойно. Наталья никогда не уходила от бизнесмена и не искала отношений на стороне. В их семье есть негласное правило: быть вместе во что бы то ни стало. Она уверена, что именно это и спасает их отношения.

"Нам не нужно искусственно освежать чувства. Мы с Сашей постоянно друг друга удивляем. Мне даже ничего специально для этого делать не надо. Он сам выбрал себе такую женщину, которая каждый день что-то придумывает", - поведала певица.

Супруги 13 лет вместе, воспитывают двух очаровательных дочек - 12-летнюю Лидию и восьмилетнюю Веру. Успехи девочек радуют родителей. Малышки прекрасно учатся, получают отличные оценки в школе.