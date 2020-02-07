2020-02-07T15:50:21+03:00
Конкурсы и тесты

Будь стильной с «КП» - 2020

Голосуйте за самую красивую читательницу «Комсомолки» [фото]
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Красивые девушки выбирают "Комсомолку"!Красивые девушки выбирают "Комсомолку"!Фото: Рушан КАЮМОВ
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Говорят, стиль есть у каждой женщины, его просто нужно найти. Именно этим мы и займемся вместе с вами, дорогие читательницы, в нашем традиционном конкурсе.

Присылайте ваши фото на адрес miss@kp.ru (в теме сообщения укажите «Мисс стиль «КП», а наш эксперт - известный телеведущий, главный стилист СТС Александр Рогов прокомментирует их и даст бесценные советы, которые обязательно помогут вам найти свой неповторимый образ!

Эксперт моды Александр Рогов. Фото: СТС

Эксперт моды Александр Рогов. Фото: СТС

(Читайте интервью с нашим экспертом о том, как классно одеваться и не тратить много денег)

А всех посетителей сайта kp.ru мы приглашаем принять участие в нашем народном голосовании. Напоминаем, проголосовать можно сразу за нескольких участниц нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. В конце года мы подведем итоги и узнаем имя победительницы, набравшей больше всего голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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