Будь стильной с «КП» - 2020

Говорят, стиль есть у каждой женщины, его просто нужно найти. Именно этим мы и займемся вместе с вами, дорогие читательницы, в нашем традиционном конкурсе.

Присылайте ваши фото на адрес miss@kp.ru (в теме сообщения укажите «Мисс стиль «КП», а наш эксперт - известный телеведущий, главный стилист СТС Александр Рогов прокомментирует их и даст бесценные советы, которые обязательно помогут вам найти свой неповторимый образ!

Эксперт моды Александр Рогов. Фото: СТС

(Читайте интервью с нашим экспертом о том, как классно одеваться и не тратить много денег)

А всех посетителей сайта kp.ru мы приглашаем принять участие в нашем народном голосовании. Напоминаем, проголосовать можно сразу за нескольких участниц нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. В конце года мы подведем итоги и узнаем имя победительницы, набравшей больше всего голосов.