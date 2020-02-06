Путина попросили начать готовить «людей для будущего»

На входе в Большой Кремлевский дворец, где должен был пройти Совет по науке, журналистов ждал мужчина с тепловизором, которым обследовал каждого из входящих.

- Коронавирус! - радовались журналисты. - А еще убеждали, что никаких особых мер безопасности не предпринимают.

Но вице-премьер Татьяна Голикова всех разочаровала.

- Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, которая начинает постепенно в регионах распространяться, - заявила она.

Однако, в предыдущие годы и предыдущие эпидемии ничего подобного не было.

В огромном Георгиевском зале Кремля дожидались начала Совета губернаторы, министры новые и бывшие, и легко было запутаться — кто сейчас в каком статусе. Замглавы администрации президента Сергея Кириенко расспрашивали о следующих шагах в процессе внесения поправок в Конституцию — когда же будет голосование?

- Какой-то даты, к которой все должно быть закончено, нет, - объяснял Кириенко. - Никаких сроков не существует. Все зависит от поправок и большой работы, которая группа ведет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759216" frameborder="0"></iframe> «Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире» - Владимир Путин.

Одной из главных проблем в отечественном высшем образовании Путин назвал сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге.

- Более двухсот высших учебных заведений, это свыше четверти всех вузов страны, - привел он цифры. - Это серьёзный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Но решать эту проблему чисто административно было бы, конечно, грубой ошибкой. Всякие разговоры «расселить» студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы.

При этом глава государства еще раз отверг идею вернуть советскую систему распределения.

- Обязаловкой мы ничего не решим, - заявил президент. - Уже с 2021 года мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей.

Институтов и университетов в стране должно быть меньше, но качество их работы — лучше.

- Нужно и дальше последовательно убирать вузы-пустышки – таких еще достаточно, - перечислял задачи Путин. - Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, речь идет не о чисто механическом слиянии. Обновить, построить в регионах современные студенческие городки, в текущем году на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 миллиарда рублей.

Речь на Совете шла не только о сегодняшнем или завтрашнем дне.

- Нельзя готовить людей только для нужд работодателей, - убеждал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. - Если мы сейчас будем всех учить для современности, мы потеряем будущее. У части образовательных центров должны быть цель - «дальше жизни», мы должны какую-то часть людей готовить «для будущего».