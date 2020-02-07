2020-02-06T19:05:42+03:00
Общество

В Успенском соборе обнаружены фрески XV века

В Кремле начался второй этап крупнейшей за сто лет реставрации главного храма страны
Оксана ФОМИНА
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Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (в центре) был поражен уникальными ранними фресками, находящимися за иконостасом в Похвальском приделе. Автор фото: Егор ГУСЕВПрезидент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (в центре) был поражен уникальными ранними фресками, находящимися за иконостасом в Похвальском приделе. Автор фото: Егор ГУСЕВ
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Полной реконструкции в соборе не было более века. Восемь лет назад ученые провели мониторинг строения. Оказалось, что собор нуждается в срочных преобразованиях. Необходимо исправлять ошибки, допущенные во время прошлых реставраций - ликвидировать протечки крыши, восстановить воздухообмен и, таким образом, уберечь храм от конденсата, неумолимо его разрушающего.

В восстановлении Успенского собора активно участвует ПАО «Транснефть» - единственный партнер Музеев Московского Кремля, который занимается этой работой. Самостоятельно музею эту ношу было бы просто не потянуть.

- В 2017 году «Транснефть» и Музеи Московского Кремля подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в том числе, комплексную реставрацию Успенского собора. Это главный храм России, ему уже больше 500 лет, с него началось строительство всего Кремлевского соборного комплекса, очень много исторических событий связано с этим храмом. Поэтому, конечно, сохранить его для будущих поколений, мы считаем, одна из наших основных задач, - говорит Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть». - Определенные шаги в этом плане предпринимались нами и ранее. Несколько лет назад при поддержке «Транснефти» были осуществлены реставрационные работы на восточном фасаде собора, причем в ходе этих работ удалось отреставрировать уникальную стенопись 17-го века.

На первом этапе реконструкции специалисты устранили технические проблемы, восстановили микроклимат и приступили к реставрации фресок. Работа тонкая, но масштабы поражают - в храме 5 тысяч квадратных метров живописи! В том числе уникальные ранние фрески, находящиеся за иконостасом, в Похвальском приделе, датированные концом XV века.

Именно в Похвальский придел привели Николая Токарева и журналистов директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и доктор искусствоведения Андрей Баталов. В России сохранилось ничтожно мало фресок XV века. Известен всего один ансамбль - росписи Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря под Вологдой. Фрески в Похвальском приделе на 150 лет старше основной росписи храма, сделанной по указу царя Михаила Федоровича Романова в 1643 году. Часть уникальной росписи еще скрыта под штукатуркой. Вполне возможно, что в ближайшее время нас ждут новые исторические открытия.

Нынешняя реставрация вернет всем фрескам достойный вид. Мастера постепенно, нежными движениями смывают грязь, убирают трещины, укрепляют грунт и красочный слой. Уже можно увидеть обновленные фрески «Страшный Суд», «Преображение» и «Сошествие во ад», эпизоды Евангельского, Богородичного циклов.

Сейчас на втором этапе реставрации (всего их будет шесть) мастера принялись за живопись северной части храма. Сложнейшие работы в Успенском Соборе продлятся до 2023 года.

Автор фото: Егор ГУСЕВ

Автор фото: Егор ГУСЕВ

ДОСЬЕ КП

Успенский Собор построен итальянцем Аристотелем Фиорованти в 1475—1479 гг. Главный кафедральный Собор России, усыпальница московских патриархов. Здесь проводили венчания на царство русских царей, поставления митрополитов и патриархов. Первая масштабная реставрация в храме была после пожара в 1547 году. Сильно повредил живопись еще один пожар в 1737-м.

Из-за нехватки места внутренне пространство храма перестраивали, пытаясь увеличить некоторые помещения, именно поэтому часть древней живописи оказалась закрытой.

Успенский собор сохранил статус музея, но в нем регулярно проходят патриаршие богослужения.

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