Путин отправил в Пермь специалиста по топливу

Последним вопросом, оставшимся незакрытым после назначения нового правительства России, был вакантный пост главы Пермского края. Предыдущий руководитель региона Максим Решетников ушел на повышение в кресло министра экономического развития, а Пермь ждала нового назначения.

Дмитрий Песков на все вопросы журналистов отвечал «идет подбор кандидатуры». Все разрешилось в четверг вечером, когда Владимир Путин провел встречу с начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрием Махониным, предложив ему стать врио главы края.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области. Закончил юридический факультет Пермского государственного университета.

Начал трудовую деятельность в 2004 году в отделе административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления антимонопольной службы России. С 2008 года – заместитель руководителя Пермского УФАС, в 2009 году назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю.

В 2013 году назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.