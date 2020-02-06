2020-02-06T20:31:48+03:00
Звезды

«Средневековье в шоке»: Галустян стал бородатой Моной Лизой, а Бузова — принцем с бакенбардами

В новом флешмобе звезды вписали себя в картины знаменитых художников [фото, опрос «КП»]
Елена ПЕТРОВА
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Михаил Галустян в образе бородатой Моны Лизы.Михаил Галустян в образе бородатой Моны Лизы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Соцсети покоряет очередной модный тренд — приложение, которое превращает фото в шедевры живописи. Пройти мимо такого звезды не могли: ведь одно дело — видеть свое лицо на обложках, и совсем другое — на портретах легендарных художников.

Ольга Бузова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одной из первых фильтры «Gradient» опробовала Ольга Бузова. Поющая ведущая так увлеклась, что вписала себя сразу в семь (!) картин, назвав их «Мои приключения в Средневековье». Звезда «Дома-2» предстала на «Портрете дамы» Рогира ван дер Вейдена, в образе Марии Разумовской и графини Варвары Головиной кисти Элизабет Виже-Лебрен и даже перевоплотилась в красавца-принца Леопольда Саксен-Кобургского. Генеральский мундир и кустистые бакенбарды в сочетании в подведенными глазами и накрашенными губами Бузовой повергли подписчиков в шок:

- Зачем портить классику своим изображением? Ооо, страдающее средневековье! - пишут пользователи Инстаграма.

Ксения Бородина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Четыре портрета смонтировала Ксения Бородина. Пышные прически, шляпки и длинные юбки вместе с современным макияжем и неестественно крупными губами телеведущей у поклонников вызвали разные чувства. «Похожа на Аллегрову», «Простушка», «Макияж бы надо средневековый», - советуют подписчики.

Михаил Галустян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Михаил Галустян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот коллажи Михаила Галустяна — сразу восемь - заставили поклонников смеяться от души. Юморист в образе бородатой Моны Лизы, дамы с горностаем и «Неизвестной» Ивана Крамского собрал лайки от друзей-знаменитостей — Екатерины Варнавы, певицы Славы, Игоря Крутого, Александра Реввы и других.

- Натурщица из Сочи? - подколол Галустяна коллега Вадим Галыгин.

- Эх, не с той Джоконду писали! - пошутили подписчики.

Наталья Рудова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Рудова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Наталья Рудова скромно примерила один-единственный портрет - «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. И на удивление попала в точку!

- Вот это шедевр, получилось даже лучше оригинала, - восхищаются поклонники.

Певица Зара Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица ЗараФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А певица Зара собрала коллекцию из семи картин со своим участием: кисти английских художников Томаса Лоуренса и Джорджа Фредерика Уоттса, немецкого живописца Франца Ксавера Винтерхальтера… Подписчики пришли к выводу, что она одинаково органично смотрится и брюнеткой с высокой прической, и шатенкой с игривыми кудряшками.

- Мне всегда казалось, что я должна была родиться на пару веков раньше, - призналась подписчикам артистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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