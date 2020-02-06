"Как будто у них запасной ребенок и ее не жалко везде пихать": дочь Тимати подвергают опасности

Мама рэпера Тимати, похоже, по популярности давно переплюнула своего звездного сына. Симона Юнусова активно ведет соцсети, в которых делится взглядами на воспитание своих внуков. И довольно часто ее откровения вызывают волну негодования у подписчиков. Так произошло и на этот раз.

Все свое свободное время мама Тимати посвящает пятилетней Алисе и трехмесячному Ратмиру. На днях 60-летняя пенсионерка разместила в блоге видео, на котором ее единственная внучка совершила экстремальное путешествие в открытом вертолете. Симона Юнусова уверена, что нельзя транслировать свои страхи на детей и внуков.

"Я ужасно боюсь высоту и скорость, Алисе нравится и то, и другое! Я бы никогда не полетела одна с пилотом в открытом вертолете, а она с удовольствием! Когда я спросила Алису, было ли ей страшно, она ответила: «Да, когда мы пролетали над речкой. Если бы мы упали в океан, я знаю, что надо плыть, а в речке могут быть крокодилы...»", - поделилась женщина с подписчиками.

Она разместила видео полета Алисы. "Предваряя ваш вопрос: «Не страшно ли мне отпускать Алису?», отвечу так: нельзя транслировать свое беспокойство ребенку. Это мой страх, а не ее. Я держу себя в руках и никогда не даю волю эмоциям. Прожив жизнь, поняла, что делала правильно, не запрещая, а поддерживая. Мои дети покоряли горные вершины, спускались на дно океана и подземных пещер, летали, плавали,скакали, окунались в прорубь. Они многое пробовали и продолжают пробовать...", - похвасталась пенсионерка.

simona280 Я ужасно боюсь высоту и скорость, Алисе нравится и то, и другое!

И столкнулась с градом критики в свой адрес. Фолловеры заявили, что нельзя отпускать маленького ребенка без взрослого на такое развлечение. После того, как одна из подписчиц поинтересовалась: "А возрастных ограничений на такой полет нет?" и ответа Симоны: "Конечно есть", хейтеры вновь разразились гневной отповедью.

"Либо они нас обманывают, что Алиса прям сама одна летала с пилотом, а на самом деле просто сняли как прокатилась по земле, либо она запасной ребенок и ее не жалко везде пихать. То на серф с большими волнами, то на небо одну пристегнули. Ну и что что с пилотом, сидела ведь одна. Это, кажется, очень страшно, так безответственно поступать", "Разве дело в смелости или ни смелости ребенка? Да пусть летит... Но разве можно быть уверенным в этой тарантайке? Я никогда не села бы за штурвал и не потащила бы ребенка в небо, рискуя его жизнью!", "Злая бабуся ради красивых кадров Инстаграма готова укокошить внучку. Нет в ней любви к ребенку, поэтому и рискует ее здоровьем", "Я бы никогда не посадила бы свою внучку даже со своим папой в такой самолет. Маленькая девочка не понимает всю опасность этого полета (а она есть). Мы, взрослые, понимаем. Но все равно делаем это! Почему? Побеждаем свои собственные страхи небезопасностью за жизнь ребенка?", "Видео размещено для чего? Не только, я думаю, для восхищения! Для победы над страхами за счет маленькой девочки?", "Вспомните пальцы ног бабки Симоны во рту ребенка и не будет вопросов", - негодуют обыватели.

К слову, это действительно не первый раз, когда мама Тимати провоцирует скандальную ситуацию. Не так давно любящая бабушка разместила в блоге видео, на котором ее единственная внучка учит стихи, а потом совершенно неожиданно для всех обсасывает бабушкины пальцы на ноге. Подписчики, не скрывая своего возмущения, брезгливости и негодования, набросились на женщину.

Шквал критики оказался настолько мощным, что Симоне пришлось удалить ролик и выступить с заявлением. Она отметила, что не намерена "вылизывать свой Инстаграм на потребу публике". Впрочем, ее слова вызвали новую волну негатива.

Отметим, Тимати считается завидным женихом. Рэпера всегда окружали красивые девушки, но под венец он не спешит. Семь лет назад у него случился роман с Аленой Шишковой. Плодом любви певца и модели стала дочь Алиса. Бабушка и папа души не чают в девочке, которая, к слову, очень похожа на Тимура. Экс-возлюбленные смогли сохранить дружеские отношения. После расставания с Аленой Тимати начал строить новые отношения с Анастасией Решетовой. Сейчас рэпер и его возлюбленная растят сына Ратмира.