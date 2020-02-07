Анекдоты: Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус
- Что для вас важнее - любовь или деньги?
- Любовь, конечно!
- А что вы любите?
- Деньги.
***
Жена говорит мужу:
- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь...
- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.
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После корпоратива жена звонит мужу:
- Дорогой, я домой не могу доехать, приезжай за мной, забери!
- Хорошо, а тебя откуда забрать?
- Я на первом этаже, возле лифта...
***
Ворую в интернет-магазинах.
Набираю себе в корзину всякого и ухожу не заплатив.
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Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.
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В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:
- Пьянка - причина всех ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.
***
- Ищу работу!
- Вот метла, начинай мести!
- Извините, но я окончил МГУ…
- Ого... Ну давай покажу как.
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Начальник заходит к подчиненным с криком:
- Я же говорил - не курить на работе!
Один из подчиненных, позевывая:
- А кто работает-то?
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Иногда я ставлю на запястье штамп из бухгалтерии, чтобы люди думали, что ночью я тусил в клубе.
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Как запомнить, с какой стороны к ноутбуку подключается зарядка? С неудобной.
ИСТОЧНИК KP.RU