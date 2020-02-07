Анекдоты: Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус

- Что для вас важнее - любовь или деньги?

- Любовь, конечно!

- А что вы любите?

- Деньги.

***

Жена говорит мужу:

- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь...

- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.

***

После корпоратива жена звонит мужу:

- Дорогой, я домой не могу доехать, приезжай за мной, забери!

- Хорошо, а тебя откуда забрать?

- Я на первом этаже, возле лифта...

***

Ворую в интернет-магазинах.

Набираю себе в корзину всякого и ухожу не заплатив.

***

Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.

***

В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:

- Пьянка - причина всех ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.

***

- Ищу работу!

- Вот метла, начинай мести!

- Извините, но я окончил МГУ…

- Ого... Ну давай покажу как.

***

Начальник заходит к подчиненным с криком:

- Я же говорил - не курить на работе!

Один из подчиненных, позевывая:

- А кто работает-то?

***

Иногда я ставлю на запястье штамп из бухгалтерии, чтобы люди думали, что ночью я тусил в клубе.

***

Как запомнить, с какой стороны к ноутбуку подключается зарядка? С неудобной.