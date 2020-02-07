Звезды едут в роддом: Козловский - за первым, Кристовский - за... шестым

Давно такого не было, и вот опять: добрый десяток наших знаменитостей готовятся к пополнению в семействе. А некоторые уже нянчат грудничков: например, экс-муж Ольги Бузовой, игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов, не дождавшись нашей публикации, стал отцом в третий раз. И в третий раз дочка! Рожала его жена (третья по счету) в элитном госпитале «Лапино». Контракт на роды-люкс стоит 795 тысяч рублей - совсем немного для звезды.

Дебютанты

Первенца в феврале родит блогер, 29-летняя Ида Галич. Она заработала на интернет-проектах и рекламе столько, что попала в список самых успешных блогеров по версии Forbes с годовым доходом $800 тыс (более 50 млн руб.) В декрет Ида не пойдет, у нее ипотека - недавно она купила особняк стоимостью больше 20 млн руб. (а еще ремонт и мебель на десятку минимум). Муж Иды Алан Басиев тоже блогер, но менее известный и успешный, так что основная финансовая нагрузка в семье на женских плечах.

Ида Галич станет мамой уже в феврале.Фото: Instagram.com

- Для наших отношений - это самый крутой период, - рассказала Ида в программе Ксении Собчак. - Мы стали настоящей командой. 24/7 мы вместе: у врачей, дома, на работе, даже в больнице лежали вдвоем. Он до сих пор трет мои распухшие ноги и ноющую спину...

35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец и ее муж, один из авторов этого проекта Аркадий Водахов станут родителями весной. Пол ребенка пара скрывает.

Пошли за вторым

Второй ребенок должен родиться у 48-летнего телеведущего Андрея Малахова и его супруги, 39-летней Натальи Шкулевой. Пара не комментирует прибавление в семействе, но скрывать его уже невозможно. После недавнего выхода Андрея с Наташей на открытие выставки Сальвадора Дали интересное положение Шкулевой уже не секрет. Впрочем, сама Наталья интриговала еще в Новый год, размещая фото со светящимся от счастья мужем: «Когда только что узнала, что...» с хештегом #мечтысбываются. Какие мечты еще могут быть у обеспеченных, здоровых и счастливых в семейной жизни людей? Конечно же, о пополнении семейства! Малахову желают понянчить дочку. Ведь мальчик у них уже есть - первенцу Саше два года.

Об интересном положении супруги Малахова Натальи заговорили еще осенью, после появления пары на свадьбе Собчак и Богомолова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рекордсмены

34-летний рэпер Джиган с 31-летней женой Оксаной Самойловой воспитывают трех дочек. Сейчас Оксана на девятом месяце беременности - скоро она родит сына. Вся семья перебралась в Майами - рэпер решил исполнить желание жены провести последние месяцы беременности и первые месяцы жизни сына в тепле у океана.

Джиган увез жену рожать в США.Фото: Instagram.com

Четвертого скоро родит и ведущая «Доброго утра» на Первом канале 38-летняя Ольга Ушакова. Ольга рассказала «КП», как готовит трех дочек к появлению нового члена семьи: «Старшие воспринимают все как само собой разумеющееся. В предыдущую беременность было немного сложнее - девочки не знали, чего ожидать, поэтому были немного напряжены. Что я могла сделать в такой ситуации? Только открыто и честно говорить с ними обо всем. Объяснила, что мамино сердце не делится, а умножается, пообещала, что не буду эксплуатировать детский труд, то есть не стану возлагать на них ответственность за малыша».

Ольга Ушакова (Первый канал) ждет четвертого.Фото: Instagram.com

Многодетными родителями скоро станут актер Виктор Добронравов и его супруга Саша - у них подрастают две дочки, у которых появится братик или сестричка.

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса тоже родится третий, а у Владимира Кристовского («Uma2rman») - шестой (у музыканта четыре дочки от первого брака и сын от второго)!

Жена у лидера группы «Uma2rman» Владимира Кристовского третья (Ольга Пилевская), а ребенка он ждет шестого.Фото: Instagram.com

Наконец, экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков объявил о беременности своей новой возлюбленной, у мужчины есть двое детей от предыдущих отношений.

В ближайшее время родителями станут 34-летний актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева. Пара никак не комментирует перемены в личной жизни, но их друзья рассказали, что Ольга планировала рожать в Америке. Кстати, познакомился Козловский с Зуевой именно в США четыре года назад: она строила карьеру модели и училась на актерских курсах. Данила позвал Ольгу в Россию, где она стала не только его музой в кино, но и сама сняла фильм.