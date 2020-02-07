2020-02-06T23:10:28+03:00
Дом. Семья

Турецкий ответ

Полностью заголовок звучит так: «Турецкий ответ коронавирусу». Но слово «коронавирус» в последнее время так часто появляется на страницах нашей газеты, что хотя бы тут мы его опустим
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Смысл заголовка вот в чем: в суровую годину повышенной эпидемиологической опасности спасаться от напасти нужно не какими-то сомнительными лекарствами, а ударными дозами витаминов. А именно такие дозы содержатся в турецком салате гавурда.

Если и правда надумаете его готовить, имейте в виду: вам понадобится очень острый нож и довольно много времени. Потому что резать все придется на очень мелкие кусочки. Надумали?

Сначала измельчите половину красной луковицы, залейте в глубокой плошке гранатовым соусом наршараб, затяните пленкой и поставьте минут на 10 - 15 в холодильник. (Информация строго 18+: в итоге у вас получится совершенно восхитительная закуска для крепких напитков, не хуже соленых огурцов, но сейчас этому луку отведена другая роль).

Возьмите 3 самых лучших помидора, которые только можете себе позволить в это время года. И еще: помидоры должны быть не только вкусными, но и твердыми, их легче резать на маленькие кусочки.

Таким же манером искромсайте два сладких красных перца, смешайте в миске с помидорами, добавьте замаринованный в наршарабе красный лук.

Туда же - горсть гранатовых зерен. Любителям острых ощущений рекомендую добавить еще и перчик чили.

С красным цветом покончено, переходим к зеленому: нарезаем в салат пучок петрушки и мяты. С петрушкой проблем нет, с мятой придется повозиться: листья надо отделить от жестких невкусных стеблей и только потом кромсать.

Поливаем нашу витаминную смесь хорошим оливковым маслом, сбрызгиваем лимонным соком, солим, перчим. Завершающий аккорд: сверху посыпаем грецкими орехами, предварительно обжаренными на сухой сковороде, они дают совершенно умопомрачительный запах.

Гавурду надо есть ложками, чтобы в миске не осталось ни капли соуса, который тут едва ли не вкуснее, чем овощи.

Всем доброго здоровь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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