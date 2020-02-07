Вопрос дня: Как вы оцениваете работу правительства Дмитрия Медведева

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 57-летним стажем:

- Я бы вдогонку Медведева и его правительство так уж сильно не материл... У каждого человека, а у премьера тем более, есть свой потолок. Ошибка Медведева и его правительства в том, что, создавая по стране крупные дорогостоящие медцентры - за это спасибо, у нас в Перми два таких, - загубили первичное звено здравоохранения, разрушили фельдшерско-акушерские пункты в дальних поселках. Пока больного или роженицу по нашим дорогам до медцентра довезешь...

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ:

- Я регулярно докладывал премьеру Медведеву о работе нашего фонда. Кстати, благодаря его вмешательству было резко увеличено финансирование из бюджета. Мы вышли на показатель - миллион человек, переселенных из аварийного жилья. Поэтому меня удивил вывод Счетной палаты в этой области. Ну да, три региона у нас оказались двоечниками. Мы их подтянули. Но в целом это один из самых успешных проектов. Думаю, Алексею Кудрину надо внимательнее отнестись к докладам своих аудиторов.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Правительство провалило предыдущее Послание президента. Мы не вышли и близко на мировые темпы роста. Бедность растет, а экономика буксует... Вот вам и вся оценка!

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Могу оценивать работу правительства только с позиции обывателя. Я прихожу в магазин и вижу, что цены выросли. И теперь меньше чем с тысячей туда лучше не являться. Кто в этом виноват? Видимо, правительство.

Анатолий КУЛИКОВ, бывший глава МВД, экс-вице-премьер:

- Правительство Медведева свою задачу выполнило. А чтобы совершить рывок в экономике, Путин и набрал новую команду. Что из этого получится? Ну... время покажет.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик, режиссер:

- О правительстве Медведева сужу по родному Петербургу. Висят таблички «распродажа», «аренда». Закрываются кафе, магазины пустуют. Людям не с чем туда заходить. Мало денег у людей. И это печально.

Сергей, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Если мне память не изменяет, именно Медведев, когда был президентом, отправил министра финансов Кудрина в отставку. Теперь Кудрин, видимо, вспомнил об этом. Тем более что придраться есть к чему. Но чего раньше-то молчали?

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