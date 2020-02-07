2020-02-07T00:07:00+03:00
Общество

Вопрос дня: Как вы оцениваете работу правительства Дмитрия Медведева

Об этом мы спросили политиков, общественников и рабочих нашей страны
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дмитрий Медведев.Дмитрий Медведев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 57-летним стажем:

- Я бы вдогонку Медведева и его правительство так уж сильно не материл... У каждого человека, а у премьера тем более, есть свой потолок. Ошибка Медведева и его правительства в том, что, создавая по стране крупные дорогостоящие медцентры - за это спасибо, у нас в Перми два таких, - загубили первичное звено здравоохранения, разрушили фельдшерско-акушерские пункты в дальних поселках. Пока больного или роженицу по нашим дорогам до медцентра довезешь...

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ:

- Я регулярно докладывал премьеру Медведеву о работе нашего фонда. Кстати, благодаря его вмешательству было резко увеличено финансирование из бюджета. Мы вышли на показатель - миллион человек, переселенных из аварийного жилья. Поэтому меня удивил вывод Счетной палаты в этой области. Ну да, три региона у нас оказались двоечниками. Мы их подтянули. Но в целом это один из самых успешных проектов. Думаю, Алексею Кудрину надо внимательнее отнестись к докладам своих аудиторов.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Правительство провалило предыдущее Послание президента. Мы не вышли и близко на мировые темпы роста. Бедность растет, а экономика буксует... Вот вам и вся оценка!

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Могу оценивать работу правительства только с позиции обывателя. Я прихожу в магазин и вижу, что цены выросли. И теперь меньше чем с тысячей туда лучше не являться. Кто в этом виноват? Видимо, правительство.

Анатолий КУЛИКОВ, бывший глава МВД, экс-вице-премьер:

- Правительство Медведева свою задачу выполнило. А чтобы совершить рывок в экономике, Путин и набрал новую команду. Что из этого получится? Ну... время покажет.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик, режиссер:

- О правительстве Медведева сужу по родному Петербургу. Висят таблички «распродажа», «аренда». Закрываются кафе, магазины пустуют. Людям не с чем туда заходить. Мало денег у людей. И это печально.

Сергей, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Если мне память не изменяет, именно Медведев, когда был президентом, отправил министра финансов Кудрина в отставку. Теперь Кудрин, видимо, вспомнил об этом. Тем более что придраться есть к чему. Но чего раньше-то молчали?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Счетная палата признала работу чиновников неэффективной

В ведомстве Алексея Кудрина раскритиковали правительство Дмитрия Медведева

Счетная палата опубликовала доклад по итогам масштабной проверки министерств и федеральных служб за 2017 - 2019 годы. Аудиторы изучили работу 30 ведомств. И пришли к удручающему выводу. Оказывается, наши чиновники не умеют ни планировать, ни исполнять данные правительством и президентом поручения. Даже нацпроекты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта
«Возможно, крысы переживут нас. И построят цивилизацию, научившись на наших ошибках», считает влиятельный современный мыслитель Ной Юваль Харари
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами
Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко
Samsung рассказал, почему в России заблокировали некоторые Smart-телевизоры
Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы
В России перед праздниками подорожали авиабилеты
Внутренние перелеты подскочили в цене перед праздниками
Канадское правительство подает в суд на Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человек
Принятие украинского закона о земле затягивается
Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет
Опубликовано видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания
"Жив, но в критическом состоянии": В Китае опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляня
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР
В Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для 737 Max
ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
От коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании
В Москве задержали медиков по подозрению в хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный