2020-02-07T01:16:45+03:00
Звезды

«Главное, чтобы Настя выздоровела»: Татьяна Навка обратилась к мужу Заворотнюк

Пётр Чернышев, которого друзья и коллеги поздравляют с днём рождения, две недели не выходил в соцсети
Елена ПЕТРОВА
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Татьяна Навка обратилась к мужу ЗаворотнюкТатьяна Навка обратилась к мужу ЗаворотнюкФото: СОЦСЕТИ
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После трогательных слов тренера Татьяны Тарасовой в честь 49-летия фигуриста Петра Чернышева свои поздравления в Инстаграме опубликовала и Татьяна Навка. В ее ледовых шоу муж Анастасии Заворотнюк выступает уже не первый год, являясь одной из главных звёзд. Так, в сказке «Аленький цветочек» у Петра и Татьяны главные партии, и рассказывая историю любви красавицы и чудовища, фигуристы исполняют трюки не только на льду, но и под куполом, взмывая в воздух на невидимых стальных канатах. В прошлом году всю прибыль от одного из спектаклей Навка отдала партнёру, чтобы поддержать его жену Анастасию, которая уже несколько месяцев борется с раком мозга.

- Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, с днём рожденья! - поздравила именинника знаменитая фигуристка. - Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что. Друзья, близкие и поклонники его просто обожают! В этот прекрасный день мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия. Ну и конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела. Верим в лучшее!

На слова поддержки из всей семьи отреагировала лишь старшая дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк: ее мать по понятным причинам соцсетями сейчас не пользуется, а Пётр не ведёт аккаунт в Инстаграме. Как выяснила «КП», у фигуриста есть лишь старенькая страничка ВКонтакте, где он давно ничего не пишет, но общается с близкими друзьями. До недавних пор Чернышев заходил в ВК регулярно, но последние две недели спортсмен в соцсети не появлялся. Связано ли это с изменениями в состоянии Анастасии Заворотнюк, неизвестно - никакими новостями с поклонниками семья с самого начала не делится. Раньше близкие хотя бы опровергали в специально созданном Инстаграм-аккаунте фейковые новости, но в последние пару месяцев не делают и этого, заставляя поклонников теряться в догадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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