Абсолютно великолепна: 52-летняя Ольга Кабо в алом купальнике сразила поклонников наповал

Ольга Кабо всегда была одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. И она одна из немногих красавиц экрана, кто и в 52 года может позволить себе похвастаться снимком в купальнике. Актриса в прекрасной форме, в чем убедились подписчики ее Инстаграма. На своей страничке Кабо поделилась снимком, сделанным в бассейне: Ольга позирует в ярко-красном купальнике и выглядит абсолютно великолепно.

Актриса рассказала, что в новогодние праздники позволила себе расслабиться и есть все, что хочется. Но теперь она снова перешла к своему обычному рациону. Он довольно суров – всего 800 калорий в день. Кому-то такая норма может показаться жизнью впроголодь, но артистка уверяет, что прекрасно себя чувствует.

kabo_olga Праздники окончены ! А мои зимние доооолго длятся- поводов для веселья мноооого Теперь пора за работу!

- До Нового года мой дневной рацион составлял 800 калорий - я совсем не ощущала голода, а чувствовала себя легко и активно! – поделилась актриса с подписчиками. - И, конечно, спорт. Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн я хожу регулярно. Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику- нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц. Так что, вступила в новый год жизни во всеоружии. То ли еще будет!

Поклонники пришли в восторг от идеальной фигуры звезды: «Ольга! Срочно на конкурс «Мисс Вселенная»! Первое место обеспечено!», «Шикарная!», «Вы в отличной форме! Так держать», «Богиня», «Как приятно видеть естественную красоту», - пишут они в комментариях.

Актриса воспитывает семилетнего сына Витю в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Супруги вместе уже больше десяти лет. Сына Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, после того, как она сама признается, попросила ребенка у Бога. В этом году Витя пошел в первый класс.

kabo_olga Посмотрели с Витюшей Синюю птицу во МХАТе им Горького Добрая, красивая, мудрая Сказка,

От первого брака у Ольги есть дочь Татьяна — она уже взрослая 20-летняя барышня. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа.

- Танечка у меня балетмейстер. Она не так давно поставила балет. Первая часть по роману «Лолита». Музыка была использована Родиона Щедрина. Он — мэтр. Удивительный, теплый и думающий человек. Долго рассказывал моей дочери про ее балет. Это счастье — встретить на пути такого человека, - рассказывала Кабо.

Дочь актрисы давно живет своей жизнью: Таня поселилась в Москве отдельно от родителей на съемной квартире. О замужестве девушка пока не думает – она с головой ушла в работу.