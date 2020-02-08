ЦСКА - Одд Гренланд 8 февраля 2020: прямая видеотрансляция товарищеского матча

В субботу, 8 февраля, футболисты московского ЦСКА на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе проведут очередной товарищеский поединок перед возобновлением сезона. Соперником команды Виктора Ганчаренко станет норвежский "Одд Гренланд".

Надо сказать, что год назад на сборах в начале 2019 года ЦСКА тоже играл с норвежской командой и добился победы со счетом 3:0. Встреча прошла 6 февраля 2019 года - ну почти что попадание с датами.

Соперник ЦСКА в последнем сезоне чемпионата Норвегии занял 4 место и дошел до полуфинала Кубка страны. Сезон в Норвегии разыгрывается по системе "весна-осень", так что "Одду" предстоит готовиться еще пару месяцев - первые игры в Элитсериен назначены только на 4 апреля 2020 года.

Встреча ЦСКА - Одд Гренланд пройдет в субботу, 8 февраля, и начнется в 18:00 по московскому времени.