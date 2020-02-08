Зелимхан Бакаев: Я плохой лидер, раз "Спартак" на 10-м месте идет

"Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер. После победы над "Партизаном" - 3:2 красно-белые набрали 7 очков, и вне зависимости от матча "Локомотив" - "Ростов" заняли 1-е место. После игры полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на несколько вопросов.

- В прошлом году "Спартак" тоже брал Кубок Паримат, и больше трофеев не было. Может сейчас не стоило повторять?

- Вот так и знал, что кто-то так говорить будет. Но это же просто подготовка к сезону, контрольные матчи, многие тут только по тайму в каждой игре выходили. И что, специально проигрывать что ли?

- У Спартака и в матче с Партизаном снова два разных тайма - проигрышный первый и хороший второй...

- Нет, ну первый тоже был хороший, а во втором добавили, забили и выиграли.

- С вашим выходом и при вашем участии. Чувствуете себя лидером "Спартака"?

- Этот вопрос мне тоже часто задают. Не время для него еще, рано. Если я лидер "Спартака", значит плохой лидер, если мы на 10-м месте в чемпионате идем.

- В этой схеме Тедеско как себя чувствуете?

- Если я играю, я всегда себя хорошо чувствую. Сегодня действовал слева в полузащите, а перед этим в атаке выходил. Где тренер меня видит, я там и готов выходить.

- Как получили Кубок, так сразу отнесли его болельщикам.

- Мы после матча подходили к ним, отдавали футболки, они и попросили: "Принеси Кубок". Я сказал Джикии, мы перенесли. Вы же слышали как они нас поддерживали, и как много их было, хотя Катар - это не близко от России. Но это не удивительно - это "Спартак".