20-летний швед Арман Дюплантис прыгнул выше мирового рекорда Сергея Бубки в прыжках с шестом

Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. В Польше на турнире в городе Торунь он преодолел планку на отметке в 6 метров и 17 сантиметров. Таким образом, он на 1 сантиметр побил мировой рекорд, который держался с 2014 года. На турнире в Донецке француз Рено Лавиллени прыгнул на 6 метров и 16 сантиметров.

Отметим, что в легкой атлетике существует официальное разделение мировых рекордов "в помещении" и "на открытом воздухе". Так что рекордное достижение 20-летнего Дюплантиса будет засчитано только в одной категории. А официальный же мировой рекорд держится с 31 июля 1994 года. Тогда украинец Сергей Бубка прыгнул на турнире в Сестриере на 6,14 метра, и это было уже на стадионе.

Арман Дюплантис - серебряный призер ЧМ-2019 и чемпион Европы 2018 года. Два года назад в Берлине он победил с результатом 6,05 метра. А год спустя в Дохе был вторым с 5,97 метра.