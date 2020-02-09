Последствия отдыха: Алина Загитова потеряла первое место в мировом рейтинге фигуристок

Международный союз конькобежцев опубликовал новый мировой рейтинг у фигуристок. И в нем произошла одна заметная перемена. Впервые за последнее время на первой строчке оказалась не Алина Загитова. Российская фигуристка официально с 13 декабря 2019 года "поставила на паузу" свою спортивную карьеру. Однако же, заявила, что в конце сезона подумает о своем дальнейшем будущем, воздержавшись минимум до весны 2020 года от всех соревнований.

И вот теперь с февраля официально лучшая фигуристка мира в рейтинге ISU - это молодая японка Рика Кихира. При составлении рейтинга учитываяются результаты фигуристок за три последних сезона на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. И этот рейтинг влияет на состав разминок спортсменок на чемпионате мира.

Согласно обновленному рейтингу, из топ-10 фигуристок точно не поедут россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева из Казахстана и японка Каори Сакамото. А это значит, что в шестерку сильнейшей разминки ЧМ-2020 вошли помимо Кихиры еще две японки - Сатоко Мияхара и Вакаба Хигучи, американка Брэди Теннелл и две молодых россиянки - Алена Косторная и Анна Щербакова. А вот двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своем первом взрослом чемпионате мира выступит в предпоследней разминке.

Сильнейшие фигуристки мирового рейтинга ISU

Рейтинг ISU. Женщины

1. Рика Кихира (Япония) – 4708.

2. Алина Загитова (Россия) – 4702.

3. Сатоко Мияхара (Япония) – 4089.

4. Бради Теннелл (США) – 3864.

5. Евгения Медведева (Россия) – 3734.

6. Каори Сакамото (Япония) – 3724.

7. Алёна Косторная (Россия) – 3255.

8. Вакаба Хигучи (Япония) – 3187.

9. Анна Щербакова (Россия) – 3126.

10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 3108.

11. Александра Трусова (Россия) – 3093.