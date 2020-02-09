2020-02-09T12:24:22+03:00
Спорт

Илья Ковальчук подарил гол на день рождения своему сыну

36-летний "Кови" помог своему "Торонто" победить "Лос-Анджелес Кингз"
Сергей КИРИЛЛОВ
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В раздевалке после победного матча: Илья и Николь Ковальчуки со своими детьмиВ раздевалке после победного матча: Илья и Николь Ковальчуки со своими детьмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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После того, как осенью от Ковальчука отказались «Лос-Анджелес Кингз», все заговорили о том, что 36-летнему российскому хоккеисту пора на пенсию. Но после Нового года «стареющего форварда» взял терпящий бедствие «Монреаль» и не прогадал. Илья стал забивать, а его новая команда побеждать.

Вот и в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против заклятого противника «Торонто» Ковальчук забросил решающую шайбу в овертайме (2:1) и подарил канадцам надежду на плей-офф Кубка Стэнли.

Кстати, для Ковальчука этот гол стал 17-м в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Впереди только Александр Овечкин (23) и Яромир Ягр (19).

- Но больше всех из болельщиков «Монреаля» этой шайбе радовался 11-летний сын Ильи.

- Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше. Я видел, как члены семьи прыгали, обнимая друг друга. Значит, всё было здорово, - сказал после матча Ковальчук, который посвятил этот гол Филиппу Ковальчуку.

В раздевалке после победного матча: Илья и Николь Ковальчуки со своими детьми (слева направо) - Каролиной (14 лет) Артемом (9) и Филиппом (11). Еще есть четырехлетняя Ева, которая осталась дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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